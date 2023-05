Wachttijd toekenning zorgtoeslag gedaald

De wachttijd voor de toekenning van de zorgtoeslag is gedaald tot 89 dagen. Dat is een pak beter dan een half jaar geleden: eind november lag de wachttijd nog op 206 dagen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) dinsdag gezegd tijdens de bespreking van het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst in het Vlaams Parlement.

Kinderen met een extra ondersteuningsnood hebben recht op een zorgtoeslag uit het Groeipakket. Vroeger heette dat de verhoogde kinderbijslag. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ADHD, ASS of diabetes. De toeslag varieert van 85 euro tot 570 euro per maand afhankelijk van de ondersteuningsnood. Vorig jaar konden 43.770 kinderen op een zorgtoeslag rekenen.

De doorlooptijd van die procedure was echter een knelpunt. Het duurde vaak erg lang voor de hele procedure was doorlopen en de zorgtoeslag werd toegekend. Zo bedroeg de termijn voor het behandelen van een aanvraag eind juli 2022 gemiddeld 297 dagen.

Maatregelen

Om die doorlooptijd in te korten, nam minister Crevits al verschillende maatregelen. Zo werd een vereenvoudigde procedure ingevoerd om dossiers te behandelen en werd het aantal evaluerende artsen uitgebreid. Die maatregelen werpen nu dus hun vruchten af. Waar de wachttijd voor toekenning in november nog 206 dagen bedroeg, is dat nu dus nog maar 89 dagen, aldus nog minister Crevits.

Volgens de Ombudsdienst kan er echter zeker nog een tandje worden bijgestoken op het vlak van transparantie en communicatie. Minister Crevits beloofde dinsdag de voorstellen van de Ombudsdienst over de werking en de communicatie verder op te volgen.