Waarom Alveringem als laatste West-Vlaamse gemeente weigert toe te treden tot BE-Alert: “We hebben ons gedacht en zijn daar content van”

“In onze provincie is er nog één gemeente niet aangesloten op BE-Alert.” Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA), die de cijfers opvroeg bij de gouverneur. Het gaat om Alveringem, een landelijke gemeente diep in de Westhoek.

“Waarom? Niet per se om de enige of de laatste te zijn. Voor ons is BE-Alert simpelweg een overbodig laagje”, stelt burgervader Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen). “We werken met sociale media en dat gaat heel goed. Een berichtje via deze weg verspreidt zich als een lopend vuurtje, niet normaal. In een minuut is zoiets al honderd keer gedeeld, je kan dat niet vatten. We komen dus niks tekort om even snel te communiceren als andere gemeenten. We hebben ons gedacht en zijn daar content van. Daarom doen we niet zoals de anderen.”

Gemeentelijke beslissing

“Het blijft een gemeentelijke beslissing”, aldus provincieraadslid Johan De Poorter. “Nochtans is de kost voor een abonnement gedaald. Het kost tot de helft minder voor een gemeente om een sms uit te sturen. Het blijft belangrijk dat elke West-Vlaamse gemeente is aangesloten, dit ook in het kader van een mogelijke provinciale ramp. Daarom hopen we dat Alveringem alsnog aansluit. Moorslede en Ingelmunster hebben dit in 2021 wel gedaan. In 2022 werd BE-Alert, dat bijna zes jaar bestaat, twintig keer ingezet voor een alarmering in kader van een noodsituatie en twaalf keer in kader van waakzaamheid voor storm of gladheid.”

Stijging in aantal opgenomen adressen

“Er zijn 131.648 West-Vlaamse adressen opgenomen in BE-Alert op dit moment. Dit is een stijging met 10.000 adressen ten opzichte van 2021. Dit is ongeveer een vijfde van het aantal huishoudens in West-Vlaanderen. De groei gaat traag vooruit en kan nog beter. We blijven herhalen dat een nieuwe informatiecampagne door de provincie en de gemeentes kan helpen”, besluit De Poorter. (TP)