Waals minister-president Elio di Rupo bij 11 Juli-Komitee Brugge: “De bevolking ligt niet wakker van een onafhankelijk Vlaanderen”

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag nodigde het 11 Juli-Komitee Brugge de Waalse minister-president Elio di Rupo (PS) als gastspreker uit in het Brugse stadhuis. Hij pleitte voor meer samenwerking tussen de gewesten, een volgende staatshervorming achtte hij niet prioritair in tijden dat onze Europese vrijheid onder druk staat en dat Vlamingen en Walen wakker liggen van betaalbare huisvesting, een goede gezondheidszorg, klimaatverandering en migratie.

Vlak voor de start van de Academische Zitting in het Brugse stadhuis hielden enkele militanten van het Vlaams Belang, onder wie Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin, een kleine, ludieke protestactie tegen de komst van Elio di Rupo naar Brugge op de Vlaamse feestdag. Met de slogan: laat Vlaanderen niet (ver)strikken.

Goeiendagprijs

An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa schonk de Gulden Spoor voor Vlaamse culturele uitstraling aan de internationaal vermaarde Gentse pianist en componist Peter Ritzen (67), een flamingant die in Taiwan woont. Het 11 Juli-komitee Brugge reikte de tweejaarlijkse ‘Goeiendagprijs’ voor de zaak of instelling met de mooiste Nederlandse naam uit aan zaakvoerder Hein Van Roye van de horecazaak AmuZand op ‘t Zand in Brugge.

Heinz Van Roye van horecazaak AmuZand won de Goeiendagprijs. We herkennen hem met baard tussen Jan D’Hondt, Pol Van Den Driessche, Dirk De fauw, Nico Blontrock en vertegenwoordigers van Taalvaart en Bakje Trost. © Davy Coghe

De tweede plaats was voor een logopedie praktijk langs de Vaartdijkstraat met de sprekende naam “Taalvaart”. De derde plaats ging naar “Pakje Troost”, een webshop voor troostcadeautjes en psychologische ondersteuning.

Guldensporenslag

Gastspreker Elio di Rupo sprak zijn rede uit in het Nederlands en uitte zijn diep respect voor de Vlamingen. De Waalse minister-president wees er fijntjes op dat Guy van Namen de Vlamingen op 11 juli 1302 mee hielp de Fransen te verslaan. “Toen ik Belgisch premier was, is de zesde Staatshervorming, die grote bevoegdheden gegeven heeft aan de gewesten, gerealiseerd. Ik ben een groot voorstander van onze federale staat, maar de gewesten moeten nauwer met elkaar samenwerken.”

“Vlaams minister-president Jan Jambon heeft onlangs toegegeven dat een onafhankelijk Vlaanderen pas lukt, als de meerderheid van de Belgische bevolking het wil. Met 20 procent van de stemmen zal dat niet gaan. Mijns inziens ligt onze bevolking anno 2023 niet wakker van institutionele zaken, er zijn andere prioriteiten. De mensen maken zich zorgen over de hoge voedselprijzen, betaalbare huisvesting, hun lonen en pensioenen, plaats in de crèches, de klimaatverandering, migratie en de pandemie.”

Herstelplan

“Wallonië investeert dezer dagen in een ambitieus herstelplan dat 7 miljard euro kost. Dat zal ook een positieve impact hebben op de Vlaamse economie. Wist je dat Vlaamse bedrijven voor 25 miljard euro zakendoen in Wallonië? Ik pleit voor een versterking van die samenwerking, sterkere banden, structurele uitwisselingen tussen Vlaamse en Waalse scholen, maar ook tussen de Vlaamse VDAB en haar Waalse tegenhanger Forem.”

“Onze gezamenlijke toekomst is Europees, maar Europa staat onder zware druk van Rusland, China, India en de Verenigde Staten. Onze Europese vrijheid wordt bedreigd, 80 procent van de wereld kent geen vrijheid. Ik wil de Vlamingen bedanken die de Walen zijn gaan helpen ten tijde van de watersnood. Diezelfde solidariteit en samenwerking moeten we nu gebruiken ten voordele van Europa. Ik aanzie mezelf als een wereldburger. Een Waal die houdt van Vlaanderen en de Vlamingen”, aldus Elio di Rupo.

Meer autonomie

Pol Van Den Driessche, voorzitter van het 11 Juli-Komite Brugge, betreurde dat Franstaligen als Elio di Rupo geen verdere stappen willen zetten naar meer autonomie voor de deelstaten: “De meeste Vlamingen daarentegen vinden dat wel nodig. We agree to diagreee. We zijn het effectief over zo veel oneens wanneer het over bestuur en beleid gaat.”

“Dat is absoluut niet nieuw, dit ongelukkige huwelijk tussen Franstaligen en Vlamingen duurt al tientallen jaren lang. Veel te lang. De Waalse voorman Jules Destrée schreef op Maria Hemelvaart-dag van 1912 al zijn roemruchte brief aan koning Albert I over de breuk tussen Wallonië en Vlaanderen met daarin de ophefmakende zin: “Sire, vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique des Wallons et des Flamands. Il n’y a pas de Belges”.

Stereotypes

“Destrée schuwde de stereotypering niet. Ik citeer: “De Vlaming is traag, koppig, geduldig en gedisciplineerd. De Waal is levendig, wispelturig en het gezag werkt hij voortdurend tegen. Hij begreep meer dan een eeuw geleden al dat in Wallonië en Vlaanderen totaal verschillende politieke en economische keuzes werden en worden gemaakt.”

“Dat is vandaag nog steeds zo en neemt almaar grotere vormen aan. Zowel over het arbeidsmarktbeleid en de werkloosheidsproblematiek, het pensioenvraagstuk, de fiscaliteit, de werking van justitie, de organisatie van de sociale zekerheid. Daar houden Franstaligen en Vlamingen er grondig andere visies op na.”

Voorstel

“Dat vertaalt zich ook duidelijk in de stemhokjes: Vlaanderen stemt vooral centrumrechts tot zeer rechts, Wallonië kiest overtuigd voor links en uiterst links. Dat zal, vermoed ik, over elf maanden nog meer blijken”, voorspelt Pol Van Den Driessche. “Laten we daarom een groot akkoord maken, waarbij voortaan elke gemeenschap zelf kan bepalen welke keuzes moeten worden gemaakt. Elk in het belang van de leden van hun eigen gemeenschap. Vermits de problemen zo uiteenlopend zijn, vereisen ze een verschillende aanpak.”

“Misschien kan die noodzakelijke onderhandeling worden voorbereid door de leiders van de twee grote deelstaten, Wallonië en Vlaanderen. Deze twee heren van stand met tonnen politieke ervaring en allebei zeer begaan met het wel en wee van hun volk zouden kunnen gaan samenzitten en heldere afspraken maken. Die vervolgens worden beklonken in een grote overeenkomst”, suggereerde Pol Van Den Driessche. Maar Elio di Rupo beet niet in dat uitgegooide lijntje…