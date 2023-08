Vzw IJzerwake legt zich niet neer bij verbod Kameraadschapsavond: “We stappen naar Raad van State”

Op de algemene vergadering van de vzw IJzerwake werd dinsdagavond beslist om het verbod op de Kameraadschapsavond aan te vechten bij de Raad van State. Voorzitter Wim De Wit wil ook niet opnieuw het vredescharter opsturen naar Stad Ieper, zoals het stadsbestuur vraagt.

De vzw IJzerwake hield dinsdagavond haar maandelijkse algemene vergadering en uiteraard stond de beslissing van het stadsbestuur van Ieper om geen vergunning te verlenen aan de Kameraadschapsavond bovenaan de agenda. Er werd beslist om het daar niet bij te laten.

Klacht bij Raad van State

“Wij leggen ons niet neer bij het verbod op de Kameraadschapsavond en we leggen klacht neer bij de Raad van State in kortgeding. Zo hopen we alsnog onze Kameraadschapsavond te kunnen organiseren”, zegt voorzitter Wim De Wit.

Politieke spelletjes

“Wat de IJzerwake zelf betreft: Wij zijn van oordeel dat wij gedaan hebben wat we moesten doen. Ik heb dat charter ondertekend en eigenhandig bijgeschreven ‘voor akkoord’. Ik heb niet bijgeschreven ‘onder voorbehoud’. Onze advocaat heeft daar wel een brief bijgedaan met enkele bemerkingen. Hij heeft dat charter niet afgewezen en opgemerkt dat er een clausule instaat die, als ze politieke spelletjes gaan spelen, zou kunnen misbruikt worden om onze grondrechten aan te tasten. Bijvoorbeeld: het recht op vergaderen en het recht op vrije meningsuiting. Wij zijn trouwens van mening dat als daar ooit over geoordeeld moet worden, dat justitie dat moet doen en niet een stad. Dat is een groot verschil.”

Kortgeding

“We gaan het dus daarbij laten. Wij gaan niet opnieuw een charter ondertekenen. Dat doen we niet. Als dan als gevolg daarvan de IJzerwake zelf gaat verbieden – waarmee ze dreigen – dan zal ook daarvoor een kortgeding aangespannen worden bij de Raad van State. Er zal vandaag ook een brief vertrekken naar Stad Ieper waarin we uitleggen wat we beslist hebben”, besluit Wim De Wit.