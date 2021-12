Vrijdag derde Overlegcomité sinds half november: nieuwe verstrengingen op komst

Vrijdagochtend om 9 uur komt het Overlegcomité voor de derde keer op iets meer dan twee weken tijd opnieuw samen. Woensdag hadden zowel Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) als federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) daarop aangedrongen. De expertengroep legt strengere maatregelen voor zowel het onderwijs, evenementen, horeca als de privésfeer op tafel.

Eentje op woensdag 17 november, eentje op vrijdag 24 november en eentje op vrijdag 3 december. Voor de derde week op rij blazen de topministers van de federale regering en de vertegenwoordigers van de deelstaten verzamelen op een Overlegcomité. Donderdagavond bespreekt het kernkabinet van de regering-De Croo het rapport van de GEMS-expertengroep, vrijdagochtend om 9 uur wordt er dan gepraat over strengere coronamaatregelen.

Druk intensieve zorgen

Het nieuwe Overlegcomité komt er (opnieuw) sneller dan verwacht en onder druk van de stijgende ziekenhuiscijfers. Vooral in Vlaanderen wordt de situatie op de diensten intensieve zorgen nijpend. Niet alleen blijft het aantal patiënten met corona toenemen, almaar vaker valt ook zorgpersoneel uit door een besmetting of quarantaineplicht. Eén op de tien IZ-bedden is bij gebrek aan handen niet beschikbaar, zo gaf de FOD Volksgezondheid eerder aan.

Het gevolg is dat er begin deze week voor het eerst in maanden coronapatiënten uit Oost-Vlaamse ziekenhuizen moesten worden overgebracht naar ziekenhuizen in Wallonië. In West-Vlaanderen is intussen meer dan 46 procent van de in theorie beschikbare bedden op intensieve zorg ingenomen door ernstig zieke coronapatiënten. Onze provincie is qua bezettingsgraad in de ziekenhuizen het zwaarst getroffen van heel het land.

Dinsdag werd al beslist om alle niet-dringende operaties in de ziekenhuizen voor minstens twee uit te stellen. Die drastische maatregelen moet helpen om zoveel mogelijk ziekenhuispersoneel over te houden om bij te springen op de intensieve zorgen. Niet alleen om coronapatiënten te behandelen, maar ook om mensen die omwille van andere oorzaken nood hebben aan medische hulp.

Verrassende Jambon

Woensdag riep Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vrij verrassend op om het Overlegcomité vervroegd samen te roepen. Meteen legde hij ook een concreet voorstel op tafel: tot en met 15 december moeten alle recreatieve binnenevenementen wegvallen. “Heel even de korte pijn in de hoop Kerstmis en Nieuwjaar in goede omstandigheden te kunnen vieren”, opperde Jambon. Concerten, maar ook theatervoorstellingen en beurzen zouden in het plan van Jambon dus tijdelijk sneuvelen. Van een sluiting van de horeca is in het voorstel van Jambon geen sprake.

Jambon vond – en dat eigenlijk voor het eerst – een bondgenoot in Frank Vandenbroucke, federaal minister van Volksgezondheid voor Vooruit. Hij sprak meteen zijn steun uit voor het voorstel van de Vlaamse regeringsleider, maar deed er met strengere maatregelen voor het onderwijs en jeugdactiviteiten nog een schepje bovenop. “Als het nodig is om strenger te zijn, dan zullen we strenger zijn”, aldus Vandenbroucke. “We moeten met een pakket maatregelen komen dat voldoende breed is, in alle sectoren.”

Advies van experten is klaar

Op vraag van minister Vandenbroucke en premier Alexander De Croo (Open VLD) zaten het coronacommissariaat onder leiding van Pedro Facon en de expertengroep GEMS woensdagavond dan ook al samen om zich te buigen over de epidemiologische situatie en een mogelijk pakket aan maatregelen. Hun advies is intussen klaar en ligt donderdagavond voor op het kernkabinet van de federale regering.

Tot ontsteltenis van coronacommissaris Facon lekte het advies van de GEMS kort na de middag al uit. Eerst in een aantal Franstalige kranten, kort daarna ook in Vlaamse media. Concreet worden enkele verregaande maatregelen voorgesteld die zowel het onderwijs, de evenementensector, de horeca als het privéleven raken.

Bubbel van vijf terug?

Zo zouden de secundaire scholen volgens de experten het best overschakelen op afstandsonderwijs en moeten de basisscholen tien dagen dicht, een afkoelingsperiode zeg maar.. Nog volgens het advies moeten cafés en restaurants om 20 uur sluiten en kunnen indoorevenementen met meer dan 200 mensen niet langer plaatsvinden. Ook erg drukke evenementen in de buitenlucht – denk aan kerstmarkten of voetbalwedstrijden met veel publiek – kunnen volgens de GEMS even beter niet.

Tot slot komt ook opnieuw de bubbel van vijf op tafel. Op de laatste persconferentie na het Overlegcomité gaf premier De Croo daarover nog expliciet aan niet te zullen ingrijpen in de privésfeer. Van contactbubbels of beperkingen op hoeveel mensen je thuis mag ontvangen, kon toen geen sprake zijn. Afwachten of de regeringen van ons land het advies van de experten zullen volgen.