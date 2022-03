Voorzitter IVVO: “Merkelijk minder zwerfvuil te rapen”

In 2021 schreef Stad Ieper 38 GAS-boetes uit voor sluikstorten, nadat er 118 meldingen binnenkwamen. Schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) merkte op de gemeenteraad op dat er stappen vooruit worden gezet op het vlak van zwerfvuilbestrijding. “Deelnemers aan opruimactie zeggen dat er merkelijk minder zwerfvuil ligt”, zegt de schepen.

Aangevuurd door berichten op Facebook trok Nancy Six (Ieper2030) op de gemeenteraad nog eens van leer tegen zwerfvuil en sluikstorten. Ze vroeg hoeveel zwerfvuil opgeruimd werd en hoeveel GAS-boetes er werden uitgeschreven in 2021. “In 2021 waren er 118 meldingen van sluikstorten”, antwoordde schepen en voorzitter van afvalintercommunale IVVO Valentijn Despeghel (Vooruit). “Voor 49 van deze sluikstorten kon een GAS-dossier worden opgesteld. Dit leidde uiteindelijk tot 38 GAS-boetes. We kunnen helaas geen gewichten voorleggen van sluikstorten of zwerfvuil omdat dit praktisch onmeetbaar is op het terrein. Dit afval wordt immers meestal samen met ander afval (straatvuilbakjes, veegvuil…) afgevoerd naar het overslagstation en in zijn totaliteit als gemeentevuil geregistreerd. Dit ging in 2021 om ruim 80 ton.”

De schepen zegt dat er geen wonderoplossing is om de mentaliteit van sluikstorters te wijzigen. “We stellen ook vast dat dé sluikstorter zich minder makkelijk laat betrappen. Bijkomende mobiele camera’s zijn momenteel niet aan de orde. Het inzetten van deze dure toestellen is zeer nuttig maar is ook arbeidsintensief. We zien meer in bijkomende ogen op het terrein vandaar dat verschillende personeelsleden de opleiding GAS-vaststeller hebben gevolgd. Dit betekent dat we binnenkort op een aantal domeinen de pakkans flink zullen kunnen verhogen.”

Schandpaalsticker

“We blijven ook inzetten op sensibilisatie. Recent werd nieuw communicatiemateriaal aangemaakt. Je zag misschien al de bordjes ‘Het kakje in het zakje’ op de vestingen met een oproep tot propere hondenbaasjes. Ook onder het motto ‘Wees geen uil, zeg nee tegen zwerfvuil’ voeren we een campagne tegen sluikstorten en zwerfvuil met duidelijke waarschuwing over de GAS-boetes. De ploeg NetIeper voorziet fout buitengeplaatste afvalzakken van een waarschuwingssticker. De eigenaar dient de zak of container weer binnen te halen of riskeert een GAS-boete. Deze beleefde ‘schandpaalsticker’ heeft duidelijk zijn effect.”

Opruimactie

Naar goede gewoonte organiseert IVVO in de maand maart opnieuw de grote opruimvuilactie waarbij 200 verenigingen de strijd tegen zwerfvuil aangaan. “We zijn zeer benieuwd naar de resultaten van de opruimactie. We hoorden al van een aantal deelnemers dat er merkelijk minder zwerfvuil te rapen viel, wat ons alvast hoopvol stemt. Met het bijkomende personeel dat we in 2021 hebben voorzien bij de ploeg NetIeper en de intensere samenwerking tussen de ploegen van NetIeper en groendienst en Gas-vaststeller(s) gaan we richting een properder stad. We zijn er nog niet maar we hebben het afgelopen jaar grote stappen voorwaarts gezet”, besloot schepen Valentijn Despeghel. (TOGH)