Vooruit snoeihard voor gemeentebestuur Knokke-Heist: “Belangenvermenging en achterkamerpolitiek”

Simon Bekaert, de voorzitter van Vooruit West-Vlaanderen, haalt bijzonder zwaar uit naar Gemeentebelangen, de absolute meerderheidsfractie van burgemeester Piet De Groote in Knokke-Heist. “Misstappen in het onderwijsdossier, belangenvermenging bij een schepen omtrent bouwaanvragen en achterkamerpolitiek. Een opeenstapeling van voorbeelden hoe het zeker niet moet.”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist, volledig bestaande uit de lijst Gemeentebelangen, kwam de voorbije maanden met nogal wat heikele dossiers op een vaak minder positieve manier in de aandacht. Dat is ook de socialistische partij Vooruit, die in Knokke-Heist één oppositieraadslid in de gemeenteraad heeft, niet ontgaan. “Misstappen in het onderwijsdossier, belangenvermenging bij een schepen omtrent bouwaanvragen en achterkamerpolitiek. Deze zaken typeren de voorbije maanden hoe er in Knokke-Heist beleid werd gevoerd. Een opeenstapeling van voorbeelden hoe het zeker niet moet”, zegt Simon Bekaert, voorzitter van Vooruit West-Vlaanderen. “De kritische doorlichting van Audit Vlaanderen, het rapport van de Commissie Zorgvuldig Bestuur én de vernietiging door de Raad van State tonen dit ook aan. Als we het geloof in de (lokale) politiek niet willen verliezen, dan moeten we ook op lokaal niveau dit soort van wantoestanden de wereld uit helpen.”

Vooruit verwijst hiermee onder meer naar een kritische doorlichting van Audit Vlaanderen waaruit bleek dat de schepen van Stedenbouw, Kris Demeyere, zich schuldig maakte aan belangenvermenging wegens het deelnemen aan de beraadslaging en goedkeuring van een aangevraagde omgevingsvergunning aan een persoon die betrokken was bij zijn zakelijke activiteiten als garagehouder en autodealer.

Schooldossier

Vooruit verwijst verder ook nog naar het rapport van de Commissie Zorgvuldig Bestuur omtrent het schooldossier, waarbij het gemeentebestuur dus onderhandelingen opstart om de eigen gemeentescholen over te dragen aan het Gemeenschapsonderwijs. Na een klacht van leden van de schoolraad van beide betrokken scholen oordeelde deze commissie dat het bestuur de schoolraad had moeten consulteren voorafgaand aan de beslissing van 24 februari waarbij goedkeuring werd gegeven om onderhandelingen inzake een overname aan te knopen met het gemeenschapsonderwijs. Lees ook:

“Tot slot was er de beslissing van de Raad van State. Het scholendossier blijkt, hoe kan het ook anders in Knokke-Heist, verweven met een stedenbouwkundige agenda. Indien de overname van het gemeentelijk onderwijs door het gemeenschapsonderwijs doorgaat, wenst de gemeente het gemeenschapsonderwijs een middelbare school te laten bouwen achter de gebouwen van de Pluim”, gaat Simon Bekaert van Vooruit West-Vlaanderen verder. “Deze gronden zijn evenwel niet onbesproken. Het gemeentebestuur trachtte deze grond, nu landbouwgrond en in handen van de familie Lippens, om te zetten naar woongebied. Hiermee wordt de waarde van de grond met een factor honderd vermenigvuldigd. De Raad van State heeft deze omzetting na een klacht vernietigd. Vooruit Knokke-Heist zal over al deze zaken, bij monde van gemeenteraadslid Katrien Anteunis, alvast pertinente vragen stellen. Ons raadslid zal ook vragen om een vertrouwensstemming. Wie stilzwijgend laat betijen, pleegt schuldig verzuim.!”