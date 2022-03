Vooruit, ABVV en S-Plus hekelen terugschroeving bankdiensten:“In Moorsele is er nog maar één bankkantoor”

Vooruit, ABVV en seniorenvereniging S-Plus klagen het verdwijnen van de dienstverlening door banken aan. Eén op de vijf geldautomaten is op twee jaar tijd verdwenen. Meer dan één op de drie bankkantoren is niet meer in onze provincie. “Banken moeten stoppen met het afbouwen van hun dienstverlening, want ook de werkgelegenheid lijdt er onder”, verklaart federaal parlementslid Melissa Depraetere.

Een groep in het rood geklede actievoerders verzamelde deze week op het Sint-Maartensplein in Moorsele. Ze hingen borden uit met daarop het aantal kilometers naar de volgende bank waar je niet alleen geld kunt afhalen, maar ook geholpen kunt worden met bankzaken: vier kilometer. Een korte check op Google Maps leert dat vandaag het dichtstbijzinde bankkantoor op vier kilometer ligt, richting Gullegem. Richting Wevelgem is dat al meer dan vijf kilometer. Yves Goddeeris, kersvers Vooruit-gemeenteraadslid, ziet het met lede ogen aan. “In Moorsele is er maar één bankkantoor meer over. En daar staat enkel nog een automaat waar je geld kunt afhalen. Er is geen dienstverlening meer.”

Zonder vertrouwens- personen lukt bankieren voor ouderen niet meer

De grootbanken beloven dat bijna elke Belg een bankautomaat zal hebben op vijf kilometer afstand. “Dat is al een begin”, zegt Steven Vanden Broucke van S-Plus, “maar voor veel ouderen is dit te weinig. Volgens onze cijfers hebben dertig procent van de 65 tot 74-jarigen geen internet. Heel wat onder hen hebben wel een smartphone, maar digitaal bankieren is een stap te ver. Of ze vertrouwen het niet. Zonder kinderen of vertrouwenspersonen lukt het niet meer. Ze worden aan hun lot overgelaten.”

Lucrèce Vanoverberghe, actief in S-Plus Moorsele sluit aan: “Ze rekenen dan ook nog kosten aan als je met een andere bankkaart werkt. En het openbaar vervoer in Moorsele is ook een ramp. Als je niet meer zo goed kunt stappen, moet je eerst al tot bij een bushalte geraken. En op sommige plaatsen is er maar één bus om de twee uur. Dat is niet te doen.”

Wetsvoorstel

“Via ons werk in het federaal parlement is er nu een universele bankdienst”, legt Melissa Depraetere uit. “Klanten die niet digitaal bankieren kunnen hier gebruik van maken zonder dat de kosten de pan uit swingen. Mensen moeten zonder kosten geld kunnen afhalen, ook daarvoor hebben we een wetsvoorstel ingediend.”