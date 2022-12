Voormalig volksvertegenwoordiger wordt bestuurslid bij Vlaams Belang Brugge

Gewezen volksvertegenwoordiger Ignace Lowie treedt toe tot het afdelingsbestuur van het Vlaams Belang Brugge.

Vlaams Belang Brugge verjongt en veroudert. Recent werd student Jonathan Haeyaert (22) door het partijbestuur ‘unaniem’ aangesteld als nieuwe afdelingsvoorzitter. Daarnaast werkt het lokale bestuur verder “aan de input van kennis en ervaring”. Bijgevolg is gewezen volksvertegenwoordiger en ere-provincieraadslid Ignace Lowie (64) toegetreden tot het Brugs afdelingsbestuur.

Ignace Lowie is afkomstig uit Kortemark, verhuisde een tijdlang in Antwerpen en woont sinds einde 2009 in Sint-Michiels Brugge. Naast politieke mandaten, vervulde hij talrijke partijfuncties binnen het Vlaams Blok. Momenteel is hij voorzitter van het partij-seniorenforum Brugge-Oostkust.

Gids

Ignace Lowie is gehuwd, heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen. Hij schreef tal van boeken en bijdragen aan tijdschriften over politiek, Vlaamse Beweging, geschiedenis, kunst en heemkunde. Hij is, naast hobby- reisleider, stadsgids Brugge en West-Vlaanderen bij de Koninklijke Gidsenbond.

Fractieleider Stefaan Sintobin is bijzonder tevreden dat Ignace bestuurslid is geworden, nadat hij hem eerder had overtuigd om in 2018 op de VB-gemeenteraadslijst te staan: “Naast onze verjongingsoperatie, wil ik onze partij inhoudelijk versterken richting gemeenteraadsverkiezingen 2024.”

“Ignace past perfect in dit plaatje. Zijn kennis en ervaring zijn van onschatbare waarde voor ons afdelingsbestuur en onze politieke werking.”