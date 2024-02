Voormalig N-VA-schepen van Zonnebeke Michiel Descheemaeker (32) maakt overstap naar Vlaams Belang

Michiel Descheemaeker (32) uit Roeselare zal de vijfde plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst van het Vlaams Belang invullen. Descheemaeker is advocaat, praktijkassistent aan de KULAK in Kortrijk en voormalig schepen voor N-VA in Zonnebeke.

Descheemaeker werd in 2015 de jongste schepen ooit in Zonnebeke. Hij werd verkozen vanop een N-VA-lijst en was bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Milieu. In 2023 verhuisde Descheemaeker van Ieper naar Roeselare.

Voluit voor Vlaams Belang

“Ik heb gezien hoe de N-VA vervelde tot een systeempartij zoals alle andere en zogenaamde principes keer op keer in de diepvriezer stak. De paringsdans van N-VA met Vooruit en PS is goed om de Vlaamse zaak al helemaal achter slot en grendel te krijgen”, meent Descheemaeker.

“Dat kan ik als Vlaams-nationalist niet aanvaarden en daarom heb ik voluit voor het Vlaams Belang gekozen. Het is de enige partij die de problemen ook durft te benoemen en een echte visie voor Vlaanderen heeft, waar ik me volledig kan achter scharen.”