Vlaanderen begint nieuwe audit naar gemeentebestuur Knokke-Heist

Audit Vlaanderen heeft een nieuwe forensische audit opgestart naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Dat bevestigt administrateur-generaal Mark Vandersmissen aan De Tijd. Mogelijk loopt eerste schepen Kris Demeyere opnieuw in het vizier.

Vandersmissen wil niet kwijt waarover de nieuwe audit van Knokke-Heist gaat. Volgens meerdere lokale politieke bronnen zou het onderzoek onder meer focussen op de activiteiten van eerste schepen Kris Demeyere (Gemeentebelangen).

De schepen staat aan het hoofd van het familiebedrijf Garage Demeyere. Audit Vlaanderen zou de leasing en het onderhoud van auto’s voor de gemeente Knokke-Heist onder de loep nemen.

Forensische audit

Burgemeester Piet De Groote, een partijgenoot van Demeyere, ontkent dat namen worden genoemd in het onderzoek. “De vraag is of dit een forensische audit moet zijn. Dat zit nu bij onze advocaten”, zegt de burgemeester aan De Tijd. “Ik weet hier zo goed als niets van.” Ook Demeyere wil niet reageren. “Ik ben daarvan niet op de hoogte en werd daarvoor niet gecontacteerd door Audit Vlaanderen.”

Met een forensische audit onderzoekt Audit Vlaanderen na een melding of een aanwijzing of er fraude is in een bepaalde organisatie.

Derde keer

Het schepencollege van Knokke-Heist krijgt binnenkort al de derde forensische audit van deze legislatuur in de bus. Audit Vlaanderen organiseerde twee jaar geleden al een onderzoek naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Toen focuste de forensische audit deels op Demeyeres autofirma. De schepen, die sinds 2012 bevoegd was voor stedenbouw, krijgt – ook in de meerderheid – al langer kritiek voor zijn nauwe banden met de vastgoedsector. Eind vorig jaar ruilde Demeyere zijn bevoegdheden voor lokale economie en openbare werken.