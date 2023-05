Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken neemt het op voor de Lustige Velodroom in Blankenberge

Tijdens de tweede dag van ‘Doe ze luisteren’ bracht partijvoorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang een bezoekje aan de met voortbestaan bedreigde Lustige Velodroom in Blankenberge. “Het zou doodzonde zijn als dit stukje erfgoed zou verdwijnen”, aldus Van Grieken.

‘Doe ze luisteren’ is een tiendaagse wandeltocht waarbij Van Grieken van West-Vlaanderen richting Brussel stapt en onderweg tal van gewone Vlamingen ontmoet. Zaterdag passeerde hij in Blankenberge, waar onder meer een bezoekje aan de legendarische velodroom op het programma stond.

“Uniek stuk erfgoed”

“De velodroom is een uniek stuk erfgoed dat vele Vlamingen doet terugdenken aan vakanties aan zee tijdens hun jeugd. Het voortbestaan van de wielerpiste met de gekke fietsjes is echter onzeker nu de eigenaar een overnemer zoekt. Het zou doodzonde zijn als dit zomaar zou verdwijnen” aldus Van Grieken, die vindt dat het stadsbestuur de velodroom moet beschermen.

“Dit is een attractie die al drie familiegeneraties meegaat en straks zijn negentigste verjaardag viert. Laat ons dit niet zomaar verloren gaan voor toekomstige generaties”, aldus Van Grieken. Het Vlaams Belang vindt dat de lokale bevolking zich in een referendum zou moeten kunnen uitspreken over de toekomst van de velodroom. “Vlaanderen moet zijn erfgoed koesteren”, klinkt het.