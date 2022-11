Vlaams Belang voert actie aan gemeentehuis van Bredene tegen asielcentrum in Horizon

Maandagavond heeft een delegatie van een vijftiental lokale Vlaams Belangleden aan het gemeentehuis actie gevoerd tegen de opvang van vluchtelingen in jeugdvakantiecentrum Horizon. “De buurtbewoners werden voor een voldongen feit gesteld en de burgemeester steekt zich weg achter het excuus dat het gemeentebestuur niks te maken heeft met de beslissing om daar asielzoekers op te vangen”, aldus lokaal fractieleider Jordy Jacobs.

“In een brief, die uitging van het gemeentebestuur en Fedasil (het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, mm), werd begin november aangekondigd dat opnieuw een asielcentrum zou openen in Bredene”, liet Jordy Jacobs maandagavond, voor aanvang van de gemeenteraad, optekenen.

“De asielopvang is gevestigd in jeugdvakantieverblijf Horizon, langs de Kapelstraat. Het asielcentrum heeft een capaciteit van 260 plaatsen. In 2015 en 2019 werd het jongerenverblijf eerder al door Fedasil als asielcentrum gebruikt. Door de komst ervan zullen de zeeklassen er dus niet langer kunnen plaatsvinden.” Die laatste uitspraak werd eerder al door burgemeester Steve Vandenberghe tegengesproken. Volgens hem worden tot maart geen zeeklassen in Horizon georganiseerd en laten de uitbaters daarom Fedasil toe in de gebouwen.

Volgens de Vlaams Belang-fractieleider werden de buurtbewoners van het centrum, in de MariaDuynewijk, voor een voldongen feit geplaatst door het gemeentebestuur en de federale regering. “Dit kunnen wij als Vlaams Belang niet zomaar laten passeren. We zullen de heropening van het asielcentrum op de gemeenteraad brengen en het dossier nauwlettend opvolgen.

Het is ook belangrijk dat onze inwoners weten dat er geen Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Die vallen, als echte en Europese vluchtelingen, uit de klassieke asielopvang.”

Verzet

Dat de partij maandag voor de ingang van het gemeentehuis post vatte, was volgens Kamerlid Wouter Vermeersch, geen toeval. “We willen de politieke verantwoordelijken, die hier straks samenkomen voor de gemeenteraad, spitsroede laten lopen en hen zo ons verzet tegen het asielcentrum duidelijk maken. Burgemeester Vandenberghe gaf eerder aan dat Bredene niks te zeggen heeft met de aanduiding van het asielcentrum. Maar dat klopt niet. In Koksijde heeft de burgemeester, voor alle duidelijkheid geen Vlaams Belanger, zich wel verzet tegen de plannen van Fedasil. En kijk hoe de burgemeester van Jabbeke zich met hand en tand afzet tegen de komst van een asielcentrum in zijn gemeente. In Bredene hebben we dergelijk protest niet gehoord. Maar dat mag niet verbazen als je weet dat deze meerderheid een Vooruit-signatuur heeft.”

Van problemen met vluchtelingen had Jordy Jacobs tot nu geen weet. “Maar vergeet niet dat er in 2015 twee Afghanen uit Horizon werden verwijderd na een poging tot aanranding.” Het ging toen, volgens bronnen binnen Fedasil en de politie, om een ‘vermoedelijk’ vergrijp binnen het asielcentrum zelf.

Een lid van de meerderheid kreeg de Vlaams Belang-delegatie maandagavond niet te zien. Enkele leden van het schepencollege kwamen vanop de eerste verdieping van het gemeentehuis even piepen en luisteren naar de toespraak. Tot een “ vreedzame confrontatie”, waarop Jacobs en co. aanstuurden, kwam het niet. (MM)