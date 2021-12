Vlaams Belang verkoopt soep voor een goed doel op de Brugse zaterdagmarkt

Het Vlaams Belang trekt dezer dagen langs zestig markten en zal op 4 december soep verkopen op de Brugse zaterdagmarkt op ‘t Zand. Met de solidariteitscampagne ‘een hart voor onze mensen’ steunt deze politieke partij de vzw Huizen van Vlaamse Solidariteit.

Het Vlaams Belang Brugge lanceert dit najaar een solidariteitscampagne: ‘Een hart voor onze mensen’. “De komende weken wordt over heel Vlaanderen een grootscheepse soepverkoop georganiseerd”, zegt afdelingsvoorzitter An Braem. “De opbrengst wordt integraal geschonken aan het goede doel”.

Armoedegrens

Eén op tien Vlamingen leeft met een inkomen onder de Europese armoedegrens. “Dit komt neer op maar liefst 610.000 Vlamingen in armoede, een beschamend cijfer voor een welvarende regio als Vlaanderen”, aldus An Braem. “Onverwachte gebeurtenissen die iedereen kunnen overkomen, zoals jobverlies of een arbeidsongeval, leiden niet zelden tot hardnekkige armoede. Onze partij pleit voor een beleid op maat van onze mensen, om iedereen die heeft meegewerkt aan een welvarend Vlaanderen een menswaardig bestaan te garanderen.”

Verlaging btw-tarief

Ook door de stijgende energiefactuur worden steeds meer gezinnen deze winter in de energiearmoede geduwd. In een maand tijd steeg de jaarfactuur voor gas gemiddeld met 750 euro en die voor elektriciteit met 230 euro. “Dit is onaanvaardbaar. Het Vlaams Belang wil daarom al langer dan vandaag een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6%”, luidt het nog.

Soep

Het Vlaams Belang zal de komende drie weken met de parlementsleden en honderden vrijwilligers meer dan zestig markten bezoeken, waaronder dit weekend ook in Brugge. Voor de prijs van twee euro krijgen de marktgangers zaterdag op ‘t Zand een tas soep met bijhorende button. De inkomsten hiervan gaan naar vzw Huizen van Vlaamse Solidariteit. Met deze campagne zetten we onze sociale boodschap om in daden”, besluit Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin.