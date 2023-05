Vlaams Belang-kamerlid Nathalie Dewulf werkt met verkeerde uitspraak ‘Emsiekensie’ onbewust op lachspieren: “Voor zoiets nu belachelijk gemaakt”

Nathalie Dewulf, Kamerlid voor Vlaams Belang, heeft tijdens de parlementaire hoorzitting rond het bpost-schandaal voor een stevige scheut humor gezorgd. De Izegemse had het over de rol van consultancybedrijf McKinsey, maar sprak die als ‘Emsiekensie’ uit.

Tien keer in anderhalve minuut spreekt Nathalie Dewulf het consultancybedrijf McKinsey uit als Emsiekensie. Terwijl je het gewoon als het kledingmerk McGregor of fastfoodgigant McDonald’s over je tong moet laten rollen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het fragment werd gisterenavond door een videojournalist van Belga op Twitter gedeeld en is sindsdien in recordtempo viraal gegaan. In de hoorzitting stelt Nathalie Dewulf zich vragen over de rol die McKinsey in de bpost-schandalen speelde, maar het is vooral de uitspraak die haar nog lang dreigt te achtervolgen… Achter haar heeft Wetstraatjournalist Wouter Verschelden alle moeite om zijn lach in te houden.

Verleden bij bpost

Nathalie Dewulf (49) zelf betreurt het voorval. “Ik zet me keihard in, maar word nu gewoon belachelijk gemaakt”, zucht ze. “Ik werk al wéken aan dit dossier, ook in het weekend. Het ligt me ook na aan het hart, want ik heb zelf 25 voor bpost gewerkt. Gestart als postbode en opgeklommen tot teamleader. Ik ken het bedrijf door en door en heb de wantoestanden ook zelf van dichtbij ervaren.”

“De focus wordt nu volledig naar een detail afgeleid, terwijl we dit hele verhaal tot op het bot moeten uitspitten” – Nathalie Dewulf

Dat Emsiekensie nu aan haar zal blijven kleven, vindt Nathalie bijzonder jammer. “Ik heb het gewoon op zijn Vlaams uitgesproken. Onbedoeld, want ik weet uiteraard wel dat het om een Engelstalige term gaat. Ik zag de mensen rondom me ook licht in de lach schieten en dat maakte me alleen maar nerveuzer.”

Nathalie Dewulf voor het provinciaal Vlaams Belang-hoofdkwartier in Kachtem. © Frank Meurisse

“De focus wordt nu volledig naar een detail afgeleid, terwijl we dit hele verhaal tot op het bot moeten uitspitten. Dit mogen we niet negeren, want de vele mensen die bij bpost werken of er elke dag mee in aanraking komen, verdienen beter. Ik ga door en hoop dat dit voorval snel vergeten raakt.”

Nathalie Dewulf zetelt sinds begin 2019 voor Vlaams Belang in de gemeenteraad. Bij de federale van 26 mei 2019 behaalde ze vanop de vierde plaats 11.593 voorkeurstemmen, goed voor een zitje in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Voordien werkte ze als teamleider bij bpost in Oostrozebeke. Ze is sinds 2012 lid van Vlaams Belang.