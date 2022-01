Vlaams Belang Ieper start petitie tegen asielopvang in centrum Ieper

Vlaams Belang Ieper lanceerde een petitie tegen de komst van een tijdelijke opvang voor vluchtelingen in het centrum van Ieper. Zaterdag ging de lokale afdeling samen met enkele West-Vlaamse parlementsleden van Vlaams Belang op pad in het centrum in Ieper om handtekeningen te verzamelen.

Rode Kruis Vlaanderen kondigde op 27 december aan dat het extra tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers opende in Ieper, nadat de eigenaars van ‘The Poppies 1 & 2’ hun gebouwen aanboden als tijdelijke opvang. Concreet worden er 90 asielzoekers opgevangen tot maandag 28 februari. Vlaams Belang hield al een protestactie voor The Poppies op 5 januari en breit er nu een vervolg aan.

“Toename transmigranten”

“Met asielcentra in Koksijde, Lombardsijde, Brugge, Sijsele, Wingene, Menen en Poelkapelle doet onze provincie al aardig haar deel. Bovendien mogen we niet uit het oog verliezen dat West-Vlaanderen opnieuw geconfronteerd wordt met een toename van het aantal transmigranten en illegalen. Voor ons moet de regering dus geen werk maken van meer opvangplaatsen in West-Vlaanderen, maar wel van een gesloten terugkeercentrum voor alle afgewezen illegalen”, herhaalt voorzitter Stefaan Leterme van Vlaams Belang Ieper.

Petitie

Vlaams Belang Ieper lanceerde ondertussen een petitie, die zaterdag al getekend werd door 141 mensen. De Ieperlingen konden deze ook handmatig ondertekenen op 22 januari. Vlaams Belang Ieper ging samen met enkele West-Vlaamse parlementsleden op pad in het centrum in Ieper.

“Dat de inwoners pas op kerstavond geïnformeerd worden, geen inspraak krijgen en zelfs het stadsbestuur niet op de hoogte was van deze asielopvangplaats in het hart van Ieper gaat enkele stappen te ver. Dat Fedasil vooraf geen overleg pleegde met de lokale overheid is een schande en nogmaals een bewijs van het nietsontziende migratiebeleid. De petitie op zaterdag was trouwens een groot succes”, besluit Leterme. (TOGH)