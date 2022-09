Vlaams Belang Brugge laakt gedrag van financiënschepen wegens het versturen van kaartjes

Het Vlaams Belang, afdeling Brugge, vindt het deontologisch onverantwoord dat financiënschepen Mercedes Van Volcem kaartjes stuurt naar mensen die een vergoeding gekregen hebben uit het Brugs Schadefonds, na schade door onbekenden aan hun loods of strandcabine in Zeebrugge.

Sedert enige tijd kunnen mensen die in Zeebrugge schade leiden door criminele feiten gepleegd door onbekenden een compensatie van maximaal 500 euro krijgen via het schadefonds. In de meeste gevallen gaat het om schade aan strandcabines op het strand van Zeebrugge of loodsen na inbraken door transmigranten die op zoek zijn naar een onderkomen voor de nacht. Of door festivalgangers afgelopen zomer. De aanvraag tot schadeloosstelling moet online aangevraagd worden bij de politie, eventueel gevolgd door een mondeling verhoor. Na goedkeuring wordt de vergoeding uitbetaald door de stad.

Volgens het Brugse oppositieraadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft financiënschepen Mercedes Van Volcem van haar functie misbruik maakt om een gepersonaliseerd kaartje te sturen naar mensen die een schadevergoeding hebben ontvangen, waarbij ze laat uitschijnen dat zij persoonlijk voor de schadeloosstelling heeft gezorgd.

Onverantwoord?

“Ik wil er in de eerste plaats op wijzen dat het schadefonds er gekomen is door aanhoudende druk van het Vlaams Belang”, stelt Stefaan Sintobin. “Maar wat mij hier mateloos ergert, is de schaamteloosheid waarmee schepen Mercedes Van Volcem dit schadefonds claimt. Volgens mij is wat ze hier doet deontologisch onverantwoord en zelfs een schending van de privacy. Ik zou trouwens wel eens willen weten of Mercedes Van Volcem haar administratie verplicht om deze info en namen aan haar door te spelen. Het interesseert mij ook op wiens kosten deze kaarten worden verstuurd en of de schepen ook voor andere dossiers kaartjes verstuurd.”

“Verder ben ik ook benieuwd of dit een praktijk is die ook door andere schepenen wordt toegepast. Als een reactie van Mercedes Van Volcem of burgemeester Dirk De fauw uitblijft stap ik naar de gouverneur met een klacht wegens het niet naleven van de deontologische code alsook het schenden van de privacy”, aldus de fractieleider van het Vlaams Belang in de Brugse gemeenteraad.

Conform

Financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) is zich van geen kwaad bewust: “Elke schepen mag communiceren over zijn of haar bevoegdheid. Elke schepen doet dit ook. De aanvragen tot de uitkering van een bedrag uit het Schadefonds worden na mijn advies beoordeeld door het college en goedgekeurd. Het gaat amper om tien schadegevallen per jaar. De uitbetaling gebeurt door de stad zelf en conform het reglement. Elke schepen communiceert zijn beslissingen. Er is trouwens ook delegatiebevoegdheid om brieven te tekenen omtrent genomen collegebeslissingen. In plaats van een ambtenaar een droge brief te laten versturen, gebruik ik mijn kaartjes. De verzending heb ik zelf betaald. Wat is daar verkeerd aan? En wat is het verschil met een schepen die een paar gelukwenst met een huwelijk of jubileum? Of een schepen die jonge ondernemer feliciteert als die een nieuwe zaak opstart? Daar is niks fout mee.”

Privacy

“Ik meld trouwens op het kaartje enkel dat de aanvraag is goedgekeurd en dat het bedrag zal worden gestort en ik hen daar in kennis van wil stellen. Want anders weten ze niet waar die 500 euro extra op hun rekening plots vandaan komt. Meer niet, ik wek dus geenszins de indruk dat ik daar persoonlijk voor gezorgd heb. Ik zou dus echt niet weten wat daar niet deontologisch aan is en ook niet hoe ik de privacy van de mensen die een schadevergoeding krijgen schendt. Ik heb het adres van de aanvrager enkel gebruikt binnen mijn bevoegdheid en dat is de mededeling van een uitbetaling naar aanleiding van een aanvraag”, aldus Mercedes Van Volcem.