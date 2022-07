Verkoop voormalig gemeentehuis Boezinge moet half miljoen euro opbrengen

Een van de statigste gebouwen van Boezinge wordt openbaar verkocht door Stad Ieper. Een schatter zette de vraagprijs op 500.000 euro, maar oppositiepartij CD&V vreest dat dit bedrag te hoog gegrepen is en meent dat de verkoop ongelegen komt nu de werken aan de dorpskernvernieuwing van de Ieperse deelgemeente begonnen zijn.

Het oud gemeentehuis is een van de meest zichtbepalende gebouwen van Boezinge en is gelegen op dorpsplein Katspel in de schaduw van de kerk. Stad Ieper is momenteel nog eigenaar van het statige gebouw. Oppositielid Katrien Desomer (CD&V), woonachtig in Boezinge, ving al in maart 2021 op dat het stadsbestuur plannen had om het oud-gemeentehuis te verkopen. “Een goeie beslissing want veel langer wachten is geen optie meer, de staat van het gebouw gaat snel achteruit”, klonk het toen bij Katrien Desomer op de gemeenteraad. “Waar we wel niet mee akkoord kunnen gaan is dat de verenigingen die op vandaag gebruik maken van de ruimte op straat worden gezet zonder enig aangeboden alternatief.”

De Boezingenaar

Schepen van Patrimonium Philip Bolle (Vooruit) reageerde toen door te zeggen dat er wel degelijk oplossingen gezocht werden voor de gebruikers van het gebouw. Het ging onder meer om twee kunstenaars die er hun atelier hadden, Twirlingteam Boezinge en Georges Smagghe, de bezieler van het heemkundig tijdschrift De Boezingenaar. In twee lokalen van het oud-gemeentehuis gaf Georges het archief van het tijdschrift een onderkomen.

Schatting

Ondertussen staat het gebouw echter leeg en is het volledig vrij van huurders. Op 30 mei 2022 schatte V&C Experten BV de verkoopwaarde op 500.000 euro, maar de CD&V-oppositie vreest dat die prijs te hoog gegrepen is. “Wij zullen dit wel goedkeuren, maar hebben wel twijfels of de prijs niet te hoog gezet is. We hopen dat we die prijs kunnen krijgen, maar laatste jaren is het oud-gemeentehuis snel in verval gegaan”, stelde Jan Laurens (CD&V).

Slechte timing

“Het tijdstip is misschien ook slecht gekozen”, vulde partijgenoot Miguel Gheysens aan. “De werken in Boezinge zijn gestart. Als daar dan dringend restauratiewerkebn aan moet gebeuren aan dat gebouw, en dat is wel zo, dan komt dit echt wel ongelegen.”

Veel interesse

“Wij moeten een schattingsverslag maken en de schatter heeft geoordeeld dat dit 500.000 euro moet opbrengen”, reageerde schepen Bolle. “Wij gaan dus over tot de openbare verkoop in de hoop dat we dat bedrag kunnen verzilveren. Is dat niet het geval dan moeten we dat herevalueren en moet er eventueel aan de hand van de boden die worden uitgebracht gekeken worden of die prijs inderdaad niet te hoog is. Maar laat ons niet vooruitlopen. Ik hoor vanuit de dienst Patrimonium dat er al verschillende telefoons geweest zijn van mensen die zouden geïnteresseerd zijn, ook van ver buiten Ieper. Dat is op zich een hoopvol teken.”

Glorieuze opening

Wat de werken aan de dorpskern van Boezinge betreft, draaide de schepen de redenering van Gheysens om. “Gezien dat ook tijdens de werken vanuit de zijstraat het voormalige gemeentehuis perfect bereikbaar blijft, is het misschien nu net wél het moment om te verkopen. Dan kunnen de werken uitgevoerd worden terwijl er ook werken aan de gang zijn in Boezinge en kunnen beiden bij manier van spreken een glorieuze opening krijgen. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn”, besloot Philip Bolle. (TOGH)