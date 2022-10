Verkeersoverlast in Europalaan? Gemeenteraad Lichtervelde kaart onderwerp aan

Oppositieraadslid Johan Vandenbussche (SOMM) peilde tijdens de raad naar mogelijke verkeersoverlast in de Europalaan.

“We worden regelmatig aangesproken door mensen uit de Europalaan die klagen over verkeersoverlast”, aldus Johan Vandenbussche. “Er zou veel te snel gereden worden, terwijl er ook verkeer is dat via een bypass langs het station probeert te raken. De kwestie is ook al in de verkeerscommissie aangekaart. We hadden graag vernomen welke de houding van het schepencollege in deze is. Worden er nog acties voorzien zoals herinrichting van de weg en/of aangepaste signalisatie?”

“We hebben nagegaan hoeveel verkeer er effectief passeert in de Europalaan”, antwoordde mobiliteitsschepen Steven Bogaert (CD&V). “Ook de snelheid werd gecheckt en er werd door de politie ook een double check gedaan van hoe snel er gereden wordt. We gaan geen specifieke nieuwe inrichtingen van de weg doen wat snelheid betreft. Het verkeer lijkt wat verminderd, maar we gaan nog één keer nagaan hoeveel verkeer er effectief passeert. Indien nodig gaan we extra signalisatie voorzien.”