Verfraaiingsplan Bellegemsestraat doet handelaars steigeren:“Vrezen affichedorp te worden”

Groene stroken, brede voetpaden en meer dan voldoende plaats voor fietsers. De plannen om de Bellegemsestraat om te toveren tot een heuse boulevard is ambitieus te noemen. Het Kortrijkse stadsbestuur wil de zaken dan ook niet half aanpakken en kiest voor een metamorfose in 2023. De Bellegemse handelaars volgen het dossier met de nodige argusogen op. “Het moet vooral mooi zijn, praktisch is het dan weer niet.”

Dat een opwaardering van de Bellegemsestraat nodig was, daar lijkt niemand aan te twijfelen. Voertuigen die aan beide zijden van de straat op het voetpad geparkeerd staan, verkeer dat moet slalommen om bussen of vrachtwagens te vermijden en wandelaars die met moeite plaats hebben om veilig van A naar B te gaan. Ook voor fietsers is een trip doorheen het dorpscentrum van Bellegem er vaak eentje waar het gevaar steeds om de hoek loert.

Tijdens de voorstelling van het project, waarbij een 170-tal inwoners en handelaars aanwezig waren, liet het stadsbestuur voor het eerst in haar kaarten kijken. “Voetpaden die de naam waardig zijn, plantvakken, meer dan voldoende ruimte voor fietsers en parkeerstroken? Bellegem krijgt eindelijk de centrale straat waar de inwoners al erg lang naar vragen”, klonk het bij bevoegd schepen Axel Weydts (Vooruit).

Schepen Wouter Allijns ging nog een stapje verder en vergeleek het project, dat uiterlijk tegen 2023 van start zou moeten gaan, met het Toscane van Kortrijk. “Dit is een project voor en door de Bellegemnaren”, liet hij tijdens de voorstelling weten.

“Iedereen krijgt inspraak, zodat dit een dorp wordt zoals de inwoners het zelf graag zouden hebben.”

Parkeerplaatsen

Een toekomstbeeld van de Bellegemsestraat. (gf)

De handelaars vrezen voor het voortbestaan van het commerciële hart van het dorp. “Het is een project dat vooral mooi moet ogen, ontworpen door mensen die hier zelf niet wonen of werken”, klinkt het bijna in koor.

“We vrezen een beetje dat het een soort van affichedorp zal worden waar geen enkele voeling is met het dagelijkse leven. Zo wordt de parkeergelegenheid van acht handelszaken gereduceerd naar vier plaatsen. Iedereen weet toch dat je zonder parking geen handel kunt drijven en dan krijg je dit. Een studiebureau kwam hier op drie verschillende tijdstippen metingen uitvoeren en volgens hun bevindingen is hier sprake van parkeeroverschot. Als je natuurlijk drie keer komt meten op de kalmste momenten, dan krijg je dergelijke scenario’s.”

Zo zou de Bellegemsestraat er in de toekomst uit kunnen zien. (gf)

Dat de ongerustheid reëel is, blijkt wanneer de lokale slager over het project spreekt. “Er stonden grote verbouwingen op de planning waarbij we voor een compleet nieuwe winkel wilden opteren”, zucht hij. “Ik heb meteen alles laten stilleggen. Niet alleen zal er de verkeershinder zijn, maar ik weet absoluut niet of het nog rendabel zal zijn om dergelijke winkel in dit nieuwe project te laten bouwen.”