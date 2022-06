Veel realisaties worden doorgeschoven tijdens laatste gemeenteraad voor zomerverlof in Zonnebeke

Op de laatste gemeenteraad voor het verlof werd een wijziging van het meerjarenplan goedgekeurd en kwam het nieuwe organogram van het gemeentepersoneel aan bod.

De stijgende kosten van brandstof en indexering van de wedden en levensduurte zorgde voor een wijziging in het meerjarenplan. “We hebben minder marge dan andere jaren en we staan voor een moeilijke uitdaging voor de jaren 2022 en 2023, maar we zijn een financieel sterke gemeente en kunnen de uitdaging aan”, stelde schepen van financiën Koen Meersseman( # team ).

Iedere schepen overliep dan zijn bevoegdheid en keek wat er op de planning stond, maar of het definitief uitgevoerd zal worden is iets anders. Zo wordt de vernieuwing van de sporthal, scholenbouw in Geluveld, BKO Zonnebeke om er maar enkele te noemen doorgeschoven. Ook de dossiers van het bouwen in de Kraaiveldstraat in Passendale, ambachtelijke zone in de Albertstraat blijven aanslepen en ook het grote dossier van de Nonnebosssen. “Als ik jullie meerjarenplan bekijk van 2019 wordt er heel veel doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Vele dossiers slepen ook al jaren aan en worden duurder”, aldus Luk Hoflack ( Insamenspraak).

“We willen dat het vooruit gaat in de gemeente, maar dat gebeurt niet. Er zal natuurlijk geld over zijn, maar gewoon omdat veel zaken worden doorgeschoven.”

Organogram

“Het organogram is de organisatiestructuur van het lokaal bestuur en toont de diensten, de functies en de hiërarchische lijnen. Dit nieuw organogram is het resultaat van een intensief onderzoekstraject dat de naam”, aldus schepen van personeel Jan Vandoolaeghe (#team 8980). “Er komen drie grote departementen mens, leefomgeving en bedrijfsvoering, waar overal een departementshoofd of afdelingscoördinator de aansturing op zich neemt.”

“Concreet vind je de omgeving- en milieudienst, samen met de technische diensten onder leefomgeving. Mens omvat het ruime pakket van sport, jeugd, cultuur, toerisme, bibliotheek, kinderopvang, burgerzaken, onderwijs, museum, maatschappelijke zorg/welzijn en de sociale dienst. Bedrijfsvoering bundelt de diensten die minder contact hebben met de burger zoals communicatie, IT, secretariaat, financiën, preventie en aankoop. Het zal beter worden voor onze diensten.”

De oppositie kon meegaan in de vernieuwing, maar raadslid Luk Hoflack vindt voor de prijs voor de studie (250 à 300.000 euro) veel geld omdat er maar vijf nieuwe zijn en de rest gekopieerd kon worden van ander gemeenten.

Regionaal Mobiliteitsplan

Als alles verloopt volgens plan is het de bedoeling het zwaar verkeer zoveel mogelijk te sturen naar de A19 en N32. “In Zonnebeke wordt het doorgaand verkeer in het plan geweigerd in de Ieperstraat, Roeselarestraat en Moorsledestraat richting Moorslede. Zonnebeke zou dus gevrijwaard kunnen worden van doorgaand verkeer”, zegt schepen van mobiliteit Koen Meersseman (#team 8980).

“We moeten wel nog rekening houden met het belang van ons plaatselijk- en landbouwverkeer. Daarnaast wordt er een knip op de N303 voorgesteld in Passendale tot in Westrozebeke. In theorie kan het vrachtverkeer dus in Beselare afrijden met een bestemming tot in de Statiestraat in Moorslede. Om dit te handhaven is de gemeente Zonnebeke al in gesprek om mogelijks tweepuntscontrole in de dorpskern van Beselare en Passendale in te voeren. Het zou hiermee ook mogelijk zijn om naast snelheid, doorgaand verkeer te controleren.”

(NVZ)