VB-kamerlid Dominique Sneppe vergelijkt coronapas met jodenster

Kamerlid Catherine Fonck (cdH) is niet te spreken over een vergelijking die haar Vlaams Belang-collega Dominiek Sneppe dinsdag maakte tussen de coronapas en de jodenster. “Om te kotsen”, stelde Fonck.

De vergelijking komt niet geheel uit de lucht gevallen. Ze dook al op tijdens coronamanifestaties. Tijdens een minidebat in de Kamer over de coronabarometer haalde Vlaams Belang-parlementslid Sneppe uit Zedelgem ze ook aan, zeer tot onvrede van Fonck.

Het Franstalige Kamerlid had het over een totaal gebrek aan respect voor het lijden van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor de wetenschappelijke inzet van de vaccins, waarmee duizenden levens zijn gered. “Dit soort uitspraken moeten horen in de commissie Gezondheid, is om te kotsen”, aldus Fonck.

Het is niet de eerste keer dat Dominique Sneppe in het oog van een storm terechtkomt omwille van een controversiële uitspraak. Met haar uitspraak “Holebi’s die trouwen en kinderen krijgen, vind ik een brug te ver”, oogstte ze weinig sympathie.