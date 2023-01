Vanessa Jodts nieuwe voorzitter Vooruit Torhout : “Trots om verkozen te zijn”

Vanessa Jodts is de nieuwe voorzitter van Vooruit Torhout. Ze volgt Femke Verhoye op, die zich geen kandidaat meer had gesteld. Wim Verschelde wordt secretaris van de afdeling en Eddy Denolf penningmeester. Nationaal voorzitter Conner Rousseau kwam de verkozenen feliciteren.

Vanessa (46), die in de Bollestraat woont, heeft voor haar partij zitting in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ze had na de verkiezingen ook gemeenteraadslid kunnen worden, maar verkoos in het genoemde comité te zetelen. Ze is de weduwe van voormalige profwielrenner Stive Vermaut, die eind juni 2004 na hartfalen op jonge leeftijd gestorven is. Ze heeft een dochter Emmy Vermaut (22) en een zoon Jelle Vermaut (18). Sinds 2001 werkt ze als loketbediende van het ziekenfonds Bond Moyson (dat nu Solidaris heet), voornamelijk in het kantoor Torhout.

Opnieuw positieve sfeer in het bestuur

Het bestuur dat zopas verkozen werd, bestaat naast Vanessa Jodts, Wim Verschelde en gemeenteraadslid Eddy Denolf, uit Paul Dieryckx, schepen Ine Debruyne, gemeenteraadslid Nick Mouton, Iftara Mohammad, BCSD-lid Rik Hoste, Tijs Deheegher, Sonia Nuytemans, Kim Montens, Marc Hallemeersch, Cindy Lemaire en Jonas Jaques.

“Ik ben ervan overtuigd dat Vooruit Torhout een belangrijke rol kan spelen in het lokale politieke debat”, aldus Vanessa. “Ik ben ontzettend trots om verkozen te zijn als voorzitter. In de periode dat ik die functie waarnemend heb bekleed, kreeg ik nog meer de smaak te pakken om ervoor te gaan. Na interne problemen heerst er opnieuw een positieve sfeer in het bestuur. Ik ben iedereen dankbaar die daaraan bijdraagt. Ik sta klaar om de afdeling een nieuwe elan te geven en samen de verkiezingscampagne 2024 voor te bereiden.”