Van een nieuw Minnewaterpark tot de Triënnale: dit mag je dit jaar verwachten in Brugge

Het nieuwe jaar is meteen ook het laatste van het huidige Brugse stadsbestuur. Wat staat er dit verkiezingsjaar nog op de rol? Wat wil de burgemeester en de schepenen dit jaar nog zeker verwezenlijken? De 40 werven van Brugge.

1. Start van de totale heraanleg van de voorkant van het station, met een onderdoorgang van de R30 en een brug over het afwateringskanaal.

2. Afronden van de plannen voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne langs de Dirk Martensstraat, en met hopelijk eind dit jaar ook nog de start van de werken.

3. Begin van de bovenbouw van BRUSK, waarbij de omvang en het moderne uiterlijk van het gebouw zichtbaar zullen worden. De deadlines moeten goed in de gaten gehouden worden, zodat de reorganisatie en renovatie van het Groeningemuseum niet in het gedrang komt.

4. Na een bijzonder drukke periode met een massa volk voor de lichtwandeling, de kerstmarkt en De Warmste Week dienen zich dit jaar weer twee grote events aan. Op 13 april start de Triënnale, waarbij er 12 kunstwerken in het straatbeeld zullen opduiken en op 25 augustus gaat de Gouden Boomstoet opnieuw uit. De stoet wordt opgefrist, zowel visueel als qua verhaallijn. De Stad doet er alles aan om De Warmste Week terug naar Brugge te halen.

5. Start van de werken op de Scharphoutsite in Lissewege, een project dat een bijna energieneutraal, compact maar polyvalent complex omvat met onder meer een sportzaal en gloednieuwe jeugdlokalen. Als alles volgens plan verloopt, moet de aanbesteding in januari rond zijn, gevolgd door de eerstesteenlegging in april. Er wordt gepionierd door te bouwen volgens de principes van het circulair bouwen.

6.De Brugse Buurtcheques bestaan 20 jaar. Tijdens een heuse liveshow in de Magdalenazaal op 22 februari zal het feestprogramma gepresenteerd worden. Het jaar wordt afgesloten met een ‘Brugse Buurten Borrel XL’. De buurtcheque wordt vanaf 1 maart verhoogd van 200 naar 250 euro.

7. Hogere focus op verkeerseducatie, waarbij het aanbod wordt uitgebreid naar de secundaire scholen. Dit jaar wordt de ‘fiets-o-meter’, een traject om veilig in groep te leren fietsen, en een escape game rond verkeersveiligheid geïntroduceerd.

8. Mensen onder schuldbemiddeling of OCMW-cliënten kunnen rekenen op een tussenkomst in de kosten voor sterilisatie of castratie van maximaal twee huiskatten. Deze regeling wordt nu uitgebreid naar mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

9. Een aantal grote rioleringswerven lopen op zijn einde: Sint-Pieterskerklaan, wijk rond Sint-Annadreef, wijk Blijmare, Karel de Stoutelaan, wijk 9 straten Dampoortkwartier, Bloemenwijk in Assebroek.

10. Opening van vernieuwd Minnewaterpark én het nieuwe Katelijnepark.

11. Start heraanleg van het marktplein Zeebrugge.

12.Huize Minnewater wordt verbouwd tot het nieuwe Huis van de Bruggeling.

13. Afronding van de renovatie van de atletiekpiste Sport Vlaanderen Brugge. Zonder onvoorziene problemen kan de piste rond de zomer van 2024 in gebruik genomen worden.

14. Nieuwe fase in de herbestemming van de oude stelplaats De Lijn: de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de herbestemming van de loodsen met een Urban Sports-invulling werd intussen ingediend.

15. Het Interbad krijgt een grondige renovatie om energiezuiniger te worden. Na de goedkeuring van het investeringsprogramma (2,1 miljoen euro) in de jongste gemeenteraad, worden nu de werken door Farys gepland.

16. Ook sportcomplex Koude Keuken wordt gerenoveerd. De schutterstoren en het inkomgedeelte van het sportcentrum worden opgefrist en en de buitensportvelden heringericht.

17. Op Sportpark Gulden Kamer wordt een oefencomplex voor Cercle Brugge aangelegd.

18.Club Brugge doet weer een poging voor een eigen en nieuw stadion op Jan Breydel. Het openbaar onderzoek gaat van start.

19. Oplevering van de studie voor de Sint-Pietersplas, die de Brugse Blaarmeersen zou moeten worden. Opening voorjaar/zomer 2026 zou een realistisch tijdspad zijn.

20. Oplevering van een masterplan voor Sport Vlaanderen Brugge, waarbij de wielerpiste plaats moet ruimen voor een topsporthal basketbal voor Avanti Brugge.

21. Het stadsbestuur wil de opknappremie beter ondersteunen via een nieuw digitaal opvolgingssysteem. Hierdoor moet de verwerking van de vele aanvragen nog performanter verlopen.

22. Afronden van de grondige renovatiewerken van het stadslabo, waardoor dit aspect van de milieuwerking de toekomst tegemoet kan.

23. Dit jaar start een Stadsatelier, zeg maar een begeleidingskamer voor complexe projecten, voor het Kaaidistrict.

24. Schepen Franky Demon belooft om gebieden zoals Sint-Trudo Oost effectief te schrappen en te herbestemmen als open ruimte. Die procedure zou in 2024 rond moeten geraken.

25. Er wordt gekeken naar een toekomstvisie voor de militaire site langs de Maalse Steenweg.

26.Nieuwe websites! Er komt een nieuwe stadswebsite, waar elke Bruggeling snel, helder en eenvoudig alle informatie van en over de stad zal terug kunnen vinden. Via de dienst toerisme komt er een nieuwe website van het CityFilmOffice, een internationale perswebsite en een sectorportaal, een platform waarop álle info over het toerisme in Brugge te vinden zal zijn.

27. 2024 belooft een druk congresjaar te worden. Zo ontvangt Brugge in het kader van het Europese voorzitterschap van België heel wat bijeenkomsten.

28. Visit Bruges zal het toerismebeleid van de toekomst voorbereiden. In 2024 worden rond verschillende thema’s ‘werktafels’ georganiseerd, dat moet uitmonden in een document met aanbevelingen voor het volgende bestuur.

29. Afwerken van de verbouwingen in de stedelijke scholen, met binnenkort de opening van de Rode Nonnen en Stedelijke Academie. Kunsthumaniora verder ondersteunen op de voorlopige locatie Huize Minnewater.

30. Nog meer vergroenen en ontharden, zeker ook speelplaatsen in scholen.

31. Huwen in open lucht definitief regelen, wat allicht zal plaatsvinden in de tuin van Huize Minnewater.

32. De Bus van de Bruggeling bekender maken onder de bevolking.

33. Voltooiing van de zeer grondige renovatie van het Administratief Centrum en Politiehuis in Sint-Andries. Dit zal het eerste Brugse stadsgebouw zijn die volledig fossielvrij verwarmd zal worden.

34. Nadat Cactus vzw aangaf het niet meer te kunnen organiseren, onder meer omwille van de gestegen kosten, wil de stad kijken voor een alternatief voor Moods.

35. Het project Ter Doest op de rails zetten. Schepen Nico Blontrock wil dit een cultureel-toeristische hotspot van jewelste in Noord-Brugge maken.

36. Het Brugge 2030-dossier, om opnieuw Cuturele Hoofdstad te worden, verder uitwerken.

37. Voltooiing van het masterplan voor het Begijnhof, met aandacht voor de materiële en immateriële aspecten van de eeuwenoude site.

38. Het aantrekken van zorgpersoneel blijft een permanente prioriteit voor Mintus. De eerste Minuts-klas voor zorgkundigen studeert af en er komen opnieuw een tiental Indische verpleegkundigen uit Kerala naar onze stad.

39. Verhuis van Sint-Anna naar De Nieuwe Notelaar en de opening van Sint-Clara voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel bij Ons Huis.

40. Opening van een nieuw dienstencentrum in Sint-Kruis, in WZC Van Zuylen.