Unanieme goedkeuring voor aankoop grond voor herstelling fietspad bij IJzertoren

De provincieraad gaf unaniem goedkeuring voor de aankoop van een stuk grond om het fietspad bij de IJzertoren te herstellen. “De houten vlonder over de poel ter hoogte van het KTA (tussen IJzerdijk en Wagenmakerijstraat) was aan herstel toe en is al een tijdje omwille van veiligheidsredenen afgesloten”, aldus burgemeester Lies Laridon.

“Uit een raming van enkele jaren geleden bleek het herstel van de vlonder ruim 70.000 euro te kosten. Ondertussen zijn de grondstofprijzen heel wat gestegen en zou de effectieve kostprijs nog een stuk hoger liggen. Een herstelling is een terugkerende kost, we verwachten daarom om de 10-15 jaar deze uitgave. De poel mag niet gedempt worden. Een optie om geen hoge terugkerende kosten te hebben, is om het fiets- en wandelpad naast de poel te leggen. Een halfverhard pad is immers aanzienlijk goedkoper dan een vlonder.”

De bedoeling van het aankopen van de grond is het verleggen van het fietspad langs de poel. “Het gaat om een aankoop van 6a 82ca, daardoor kan het wandel- en fietspad verlegd worden naast de poel. Het nieuwe tracé wordt aangelegd in een half verhard pad (circa 240 vierkante meter)”, verduidelijkt burgemeester Lies Laridon. De kostprijs is 34.100 euro.