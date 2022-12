Uitbreiding van het domein Ter Borcht moet nieuwe ontmoetingsplaats opleveren

In 2020 kocht de gemeente Meulebeke 2 ha grond aan die aansloot op het sport- en recreatiedomein Ter Borcht. Het perceel is gelegen naast de jeugdlokalen Hoeve Vincent in de Krekelstraat. Bedoeling is een nieuwe ontmoetingsplaats te creëren met ruimte voor natuur en recreatie.

Meulebeke kon een projectsubsidie van 50.000 euro uit het Europees Landbouwfonds in de macht slepen en kon nog rekenen op de samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij.

Op zaterdag 3 december 2022 konden Meulebekenaren kennis maken met de plannen van deze uitbreiding. Er worden veel doelgroepen betrokken bij deze invulling. Voor het uitwerken van het concept en de uitvoering wordt door de gemeente een bedrag voorzien van 146.000 euro, deel gesubsidieerd.