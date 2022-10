Twee nieuwe pistes in Brugs stadiondossier: Kanaaleiland en ander plan voor Sint-Pieters

Het Brugs stadiondossier kwam uiteraard ter sprake tijdens de gemeenteraad maandagavond. Volgens burgemeester Dirk De fauw worden nu twee pistes bewandeld: een nieuw plan voor de Blankenbergse Steenweg én een stadion op het Kanaaleiland boven de busparking.

Dirk De fauw (CD&V) betreurt, net als Cercle Brugge, het arrest van de Raad van State: “De impact is zeer groot, niet alleen voor het voetbal maar ook voor de Brugse economie. De provinciale ontwikkelingsmaatschappij is formeel: als er geen nieuwe bedrijventerreinen aangeboord worden in de Blankenbergse Steenweg of elders, gaat onze regio er op economisch vlak op achteruit.”

Nieuw plan

“We hebben al contact opgenomen met het kabinet van Vlaams minister, dat het arrest grondig aan het bestuderen is. Er is nood aan een nieuw planologisch initiatief. De kans bestaat dat Vlaanderen dit deelfacet van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan naar Brugge delegeert.”

“Indertijd had Cercle het Kanaaleiland geopperd als alternatieve site. In oktober 2020 hebben we een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor een stadion met 15.000 zitjes. Toen bleek dat dit schiereiland te klein is voor een voetbalstadion. Maar er is een Engelse architect, met buitenverblijf in Brugge, bij ons langs geweest. Die heeft in het verleden in andere steden meerdere mooie voetbalstadions en tenniscouerts getekend.”

In de hoogte

“Hij beweert dat het wel mogelijk is op het Kanaaleiland, zij het voor een stadion voor maximaal 10.000 toeschouwers. Ik heb hem aangeraden om met Cercle te gaan praten, want de stad is geen bouwheer in dit dossier. De voorbije maanden is dit verder bestudeerd, met impact op het kanaal, de ruimtelijke ordening, de bus- en mobilhome parkings en de yachtclub. Die architect blijft er rotsvast van overtuigd dat zijn plannen te realiseren zijn. Hij voorziet een voetbalveld op 7,5 meter hoogte, met daaronder ruimte voor de autocarparking. De vraag is hoe groot het kostenplaatje is van dergelijk ambitieus project.”

“Hoe dan ook, we zullen twee pistes blijven bewandelen. We verlaten het alternatief van de Blankenbergse Steenweg niet. Stel dat het Kanaaleiland planologisch niet lukt, dan zitten we met een groot probleem. Voor een voetbalstadion op het Kanaaleiland is trouwens een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nodig.”

Unesco

Schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V) vult nog aan: “Wat is er veranderd in dit dossier? Cercle wil met een stadion de lucht in op het Kanaaleiland. De voorbije maanden hebben we dit gecheckt en alles laten controleren door brandweer en veiligheidsdiensten. Het moet ook met respect voor het Unesco Werelderfgoed gebouwd worden. Kortom, we houden alle opties open…”