Toelichting over het Keizerspark tijdens de gemeenteraad in Wingene

Op maandagavond 27 juni vond de gemeenteraad in Wingene plaats. Het project het Keizerspark kwam ruim aan bod. Oppositiepartij NV-A stelde zich heel wat vragen over de uitstel omtrent het project.

Gemeente Wingene maakte plannen om een gloednieuw Keizerspark te realiseren, maar onlangs werd bekend gemaakt dat het project ‘on hold’ staat. De bouwplannen worden gepauzeerd en dit na een grondige financiële doorrekening en de onzekere economische situatie. De N-VA- fractie stelde zich voordien als kritisch op tegenover de plannen en de partij uitte meermaals de grote bezorgdheid over de kostprijs van het project.

“De transport- en grondstofprijzen rijzen nog steeds de pan uit en we worden geconfronteerd met een torenhoge inflatie”, weet Pieter- Jan Verhoye (NV-A). “We herhaalden in februari onze oproep om uiterst voorzichtig te zijn bij de aanbesteding. We stelden voor, indien de kostprijs van het project exuberant te hoog zou zijn, om de uitrol van dit project uit te stellen en of maar bepaalde deelprojecten van de site eerst uit te voeren. We moeten ten allen koste vermijden dat dit project onze inwoners opzadelt met een financiële kater.”

Verbintenistermijn tot 21 november

De volgende vragen kwamen aan bod. Wat is de huidige stand van zaken? Kunt u wat meer vertellen over de grondige financiële doorrekening? In welke mate overschreden de offertes de ramingskosten? Hoe worden de plannen nu bijgestuurd?

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) nam het woord: “In het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf is de realisatie van het Keizerspark voorzien. Het project bestaat uit vier grote onderdelen en het project is onderverdeeld in zes verschillende prijsaanvragen. De offertes voor lot één met ruwbouw, werfinrichting en pilotage en voor lot twee met technieken, elektriciteit, sanitair… hebben we ontvangen op 25 mei 2022. De volgende offertes verwachten wij in november 2022, september 2023 en in het voorjaar 2024.”

“De uitvoering van de bouwwerken zelf is momenteel voorzien van januari 2023 tot en met januari 2025. Het parochiaal centrum zou gedeeltelijk gerenoveerd worden en loopt een afzonderlijk traject ten opzichte van de andere delen van het project. Gezien het parochiaal centrum gebruikt zou worden als publiekszone tijdens de renovatie van het gemeentehuis, zou dit nog in 2022 uitgevoerd worden.”

De ontvangen offertes voor de ruwbouw en de technieken wordt momenteel nagezien door het ontwerpteam. Vervolgens wordt het verslag van nazicht en voorstel tot gunning aan het college voorgelegd. De verbintenistermijn loopt tot en met 21 november 2022. Tot die tijd kan beslist worden om al dan niet te gunnen.

Grote meer kost

De financiële doorrekening kwam tot een verrassend resultaat. “Er werd een budget van 13.250.000 euro voorzien in het meerjarenplan van gemeente en AGB samen”, weet de burgemeester.

“Als we de som maken met de offertes die nu al binnen zijn en dit in combinatie met de raming voor de andere offertes dan komen we op een 4.122.878,59 euro met meer budget die nodig zal zijn voor het volledig project. Voor lot één komen we uit tot een goede 60% boven de raming en voor lot twee komt dit op een goede 40% boven de raming. De totale kostprijs van het Keizerspark zou, met rekening houdende met de extra meer kost op 17.372.878,59 euro komen. De komende maanden wordt dit alles verder bekeken. Zoals een goede huisvader zullen wij moeten bijsturen, weer aan tafel zitten en misschien wel gefaseerd werken en uitgaan van onze financiële realiteit.”

(NS)