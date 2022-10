Tien CD&V’ers en één Vlaams Belanger sturen kat: gemeenteraad in Wielsbeke gaat niet door

Het politieke toneel in Wielsbeke is een poppenkast geworden. Op een bijkomende gemeenteraad stuurden tien CD&V’ers en Vlaams Belanger Filip Dinneweth hun kat. De meerderheid was afwezig, dus de gemeenteraad vond niet plaats. Het heikele punt is een trage weg waar CD&V zich tegen keert.

CD&V wil het dossier over een trage weg die Ooigem met Harelbeke verbindt intrekken. Oud-schepen en CD&V’er Magda Deprez heeft daar lang aan gewerkt en probeert al keer op keer een wisselmeerderheid te vormen om het dossier toch te kunnen doorzetten. Ze had de nieuwe toerismeschepen Guido Callewaert (CD&V) al aan haar kant. Maar omdat er afwezigen waren en Vlaams Belanger Filip Dinneweth meestemde met CD&V verloor ze het punt telkens.

Bijkomende gemeenteraad

Op 8 oktober vond een bijkomende gemeenteraad plaats. “Als één derde van de gemeenteraad dat vraagt, dan moet die bijeenkomen. De gemeenteraad van 20 oktober zou niet doorgaan omdat er geen punten waren, dus vroeg ik een bijeenkomst aan”, schetst ze. CD&V inclusief Guido Callewaert en Filip Dinneweth stuurden hun kat. Met 10 aanwezigen op 21 kan de raad geen beslissingen nemen.

Oud-schepen Deprez nam het woord. “CD&V laat de etterbuil helemaal open spatten in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik weet niet of ik nog verder lid zal blijven van de partij. Daar ga ik me over beraden, net zoals over het feit of ik het punt nog eens zal indienen.” Het huisreglement van de gemeenteraad vertelt dat een tweede extra gemeenteraad over hetzelfde punt wel kan doorgaan, ongeacht het aantal deelnemers.

Ze is niet te spreken over de manier waarop CD&V aan politiek doet. “De meerderheid zet Guido Callewaert onder druk om niet te komen. Dat kan toch helemaal niet”, schijnt ze te weten. Callewaert zelf was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Gelukkig voor CD&V heeft ze Vlaams Belanger Filip Dinneweth nog aan haar kant. “Eerst was ik voor de buurtweg, maar ik heb gesproken met de buurtbewoners. Zij vertelden mij dat de ligging veranderd was. Die ligt nu te dicht bij de huizen, dus ben ik tegen”, verklaart hij nog.

Kat-en-muisspel

De gemeenteraad in Wielsbeke is dus een kat-en-muisspelletje geworden om een punt over een trage weg af of goed te keuren. Enkel voor de inwoners die klacht indienden maakt het uit of die er komt of niet, maar de ganse gemeentepolitiek lijdt onder deze heisa. Zal CD&V zijn absolute meerderheid kunnen behouden? Wordt ongetwijfeld vervolgd.