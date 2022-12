Tielt gaat bestuurskracht in kaart brengen met oog op eventuele fusie

Het stadsbestuur van Tielt gaat werk maken van een bestuurskrachtanalyse. Concreet gaat het om een analyse van de sterktes en zwaktes van het lokale bestuur. Onder meer de expertise van het personeel, de schaalgrootte en de efficiëntie van de administratie worden daarbij onderzocht. Zo’n studie biedt inzicht in hoeverre een eventuele fusie met een andere gemeente de bestuurskracht kan versterken.

Ook Pittem gaf eerder al aan dat er in zee gegaan zou worden met een studiebureau voor zo’n analyse. Het is geen geheim dat Pittem, Meulebeke en Tielt sinds de aankondiging dat Ruiselede en Wingene zullen fusioneren voorzichtige gesprekken aan het voeren zijn over een eventuele fusie. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) is in elk geval voorstander, maar wil niet te hard van stapel lopen. “Blind trouwen doen we liever niet. En trouwen voor het geld gaan we ook niet doen”, reageerde de burgemeester donderdagavond tijdens de gemeenteraad op een vraag van oppositieraadslid Simon Germonpré (N-VA/Open Vld). “Een fusie is heel delicaat en complex en kan je uiteraard niet tussen pot en pint even regelen. Daarom gaan we eerst voor een bestuurskrachtanalyse. Daarna zullen communicatie, participatie en overleg cruciaal zijn. Dat heeft de recente geschiedenis nu wel bewezen. (Vannieuwenhuyze verwijst daarmee de fusie van Wingene en Ruiselede – red.).”

Germonpré erkende dat er bedachtzaam te werk gegaan moest worden, al benadrukte hij ook dat er best niet al te lang gewacht wordt. “Het is bijna 2023 en de kans bestaat dat er straks overgegaan wordt tot gedwongen fusies. Meulebeke en Pittem lijken ons in elk geval ideale partners qua geografie en inwonersaantallen (de drie gemeenten samen tellen 38.000 inwoners, terwijl experts de meest aangewezen schaalgrootte op 35.000 à 40.000 inwoners schatten, al is daar het laatste woord nog niet over gezegd – red.). Ook voor dossiers als het zwembad en de Zuiderring kan deze fusie erg interessant zijn. We hopen dat er snel vooruitgang geboekt wordt.”

Volgens Vannieuwenhuyze zal de bestuurskrachtanalyse wellicht in het voorjaar van 2023 afgerond zijn. Bij Ruiselede en Wingene werd al zo’n analyse uitgevoerd. De resultaten ervan werden naar aanleiding van het referendum toegelicht aan de bevolking tijdens een reeks infovergaderingen. (SV)