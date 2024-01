Tevredenheid over inspraak daalt sterk bij Ieperlingen

Volgens de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor is 80 procent van de Ieperlingen tevreden over hun stad. Daarmee scoort de kattenstad relatief goed ten opzichte van andere West-Vlaamse gemeenten, al zijn de cijfers minder positief dan in 2020. Vooral op het vlak van inspraak is er minder tevredenheid.

In het voorjaar van 2023 namen 135.000 Vlamingen deel aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Ze gaven hun mening over uiteenlopende thema’s die relevant zijn binnen alle Vlaamse steden en gemeenten, gaande van mobiliteit over wonen en leefomgeving tot klimaat en natuur. Met 80 procent van de respondenten die zeggen tevreden te zijn over hun stad bekleedt Ieper de 21ste plaats op 64 West-Vlaamse gemeenten. In 2020 was echter nog 84 procent van de ondervraagde Ieperlingen tevreden over hun stad, dus er is wel een daling merkbaar. Dat valt ook op als je enkele indicatoren uit de bevraging uitlicht. Enkel het vertrouwen in de politie is met 2 procent gestegen ten opzichte van 2020. Alle andere indicatoren tonen een daling.

Zo daalde het vertrouwen in het stadsbestuur van 32 naar 31 procent, de tevredenheid over loketdiensten van 68 naar 67 procent en de tevredenheid over digitale diensten van 74 naar 72 procent ten opzichte van 2020. Sterkere dalingen zien we vooral rond communicatie en participatie. Zo zakte de tevredenheid over de communicatie door het bestuur van 57 naar 53 procent. Op de vraag of het bestuur voldoende info geeft, antwoordde slechts 54 procent positief, ten opzichte van 59 procent in 2020.

Inspraak

Helemaal negatief zijn de Ieperlingen over de vraag of de stad de bewoners voldoende consulteert. Met 43 procent was dat in 2020 al behoorlijk laag, maar in 2023 vond slechts 32 procent van de Ieperlingen dat er voldoende inspraak is. Nochtans was participatie en inspraak een van de stokpaardjes van het stadsbestuur.

“In 2019 lanceerden we de eerste grote burgerbevraging, een primeur voor onze stad en dat werd zeer goed onthaald”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Ook de voorbije jaren zijn er, ondanks ook de coronaperiode, nog regelmatig bevragingen georganiseerd, specifiek rond bepaalde thema’s zoals het mobiliteitsplan of de inrichting van het nieuwe skatepark. Verder hebben we ook in 2022 een participatiereglement ontwikkeld om de drempel voor inspraak nog meer te verlagen. Nieuw daarbij is onder meer dat we Ieperlingen de kans geven zelf een voorstel te brengen op de gemeenteraad via een vraagmoment.”

De burgemeester beseft echter dat er nog werk aan de winkel is. “Inwoners zijn onze beste ervaringsdeskundigen op het terrein, ik vind het dan ook cruciaal dat zij hun stem laten horen. We gaan nagaan hoe we dit allemaal nog beter bekend kunnen maken en welke initiatieven we nog kunnen nemen. Ik blijf ook benadrukken dat inwoners ons als bestuur én onze diensten altijd mogen contacteren bij vragen of suggesties. Ik wil absoluut werk blijven maken van die betrokkenheid.”

Positieve zaken

Burgemeester Talpe ziet echter ook positieve elementen in de nieuwe stadsmonitor. “Ik ben zeer tevreden dat Ieper goed scoort en voor heel wat paramaters boven het Vlaams gemiddelde zit, toch een interessante vergelijkingsmaatstaf. Qua tevredenheid over de stad en over de eigen buurt bijvoorbeeld scoren we 80 procent, dat zijn mooie cijfers. Ook wat betreft het sociaal weefsel scoren we hoog in vergelijking met Vlaanderen. Ik mag dat trouwens ook volop ervaren deze periode met de vele nieuwjaarsrecepties bij onze enthousiaste verenigingen.”