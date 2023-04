Street art smukt omgeving van voormalige Moorsleedse Carrefour wat op

Wie in het centrum van Moorslede passeert merkt ongetwijfeld het kunstwerk op dat recent werd aangebracht aan de voormalige Carrefour. “Het kunstwerk verstopt en maakt het verlaten gebouw ontoegankelijk. Tot de sloop en de bouw van het nieuwe administratieve centrum fleurt het de omgeving op”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie).

De gemeente Moorslede kocht in 2021 de voormalige Carrefour op de Marktplaats. Het doel is om er een nieuw administratief centrum te bouwen. “Inmiddels vroegen we een sloopsubsidie aan”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). “Maar we merken dat de leegstaande supermarkt in trek is bij vandalen en jongeren. Het gebouw is verloederd en dus zeker geen meerwaarde voor ons dorpsbeeld.”

Afbraakwerken

De gemeente zocht een creatieve oplossing om het gebouw wat aan het oog te onttrekken en de keuze viel op kunst. Een street artist mocht zich uitleven op de lange gevel. Sinds kort prijkt er een groots kunstwerk met daarop bekende gebouwen en locaties in de gemeente. Onder andere de basiliek van Dadizele, het brugje van Mariënstede in Dadizele en de fonteintjes op de markt van Moorslede staan erop afgebeeld.

Ook gewezen wielerlegende Cyrille Van Hauwaert komt aan bod. “Het kunstwerk bestaat uit verschillende afzonderlijke panelen. Die kunnen straks misschien een plaats krijgen in het administratief centrum”, vertelt de burgemeester. Daarop is het nog even wachten. “We hopen dit jaar te kunnen starten met de afbraak van de voormalige Carrefour.”

‘Strooicultuur meerderheid’

Bij N-VA Moorslede vindt men dat de gemeente veel geld investeerde in de panelen met streetart. “7.300 euro, een waanzinnig bedrag. Na de uitkijktoren in Dadizele is dit de volgende saga in de strooicultuur van de meerderheid. Er wordt gekozen voor een dure oplossing om vandalisme tegen te gaan.”

“Enkele toffe foto’s van de locaties uit onze gemeente konden ook een oplossing bieden. De gemeente koos voor een firma uit Leuven, maar waarom werd er geen lokale creatieveling of een plaatselijke school aangesproken om een dergelijk project uit te werken”, reageert oppositieraadslid Gert-Jan Hovaere.