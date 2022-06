Stemmenkanon Kristien Vanmullem blijft aan boord in ‘24

Burgemeester Steve Vandenberghe rekent in 2024 naar eigen zeggen op heel wat woman power bij zijn lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Kristien Vanmullem, die begin dit jaar haar schepensjerp inruilde voor een zitje als gemeenteraadslid, blijft aan boord.

Kristien Vanmullem was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 goed voor 788 voorkeurstemmen. In 2012 kreeg ze 813 stemmen achter haar naam. Op 1 januari 2022 stond ze, net als Jens Vanhooren eerder deed, haar plaats af als schepen. “Dat gebeurde in overleg met onze Vooruit-afdeling. Hierdoor kregen twee nieuwe vrouwelijke kandidates, Daisy Hoste en Kelly Spillier, hun kans om zich in te werken en te bewijzen als kersverse schepenen en nam Steven Buyse de voorzittershamer van de gemeenteraad over”, legt afdelingsvoorzitter Jacky Vrancken uit.

Na zes jaar als raadslid (van 2001 tot 2007) en daarna vijftien jaar als schepen zetelt Kristien de resterende drie jaar van deze legislatuur als raadslid. “Bij de verkiezingen in 2018 behaalde zij een bijzonder knap resultaat. Kristien werkt sedert 2008 als verpleegkundige in het H. Serruysziekenhuis, maar begin april muteerde zij naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Ze houdt er vandaag een drukke beroepsbezigheid op na”, probeerde burgemeester Steve Vandenberghe het terugtreden van Vanmullem als schepen te duiden.

Schepenambt

Algemeen werd dan ook aangenomen dat de populaire ex-schepen in 2024 niet langer een (prominente) rol zou spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op Vandenberghes uitdrukkelijke vraag zegde Vanmullem nu echter toch toe om in 2024 opnieuw op de lijst te komen. Een opmerkelijke beslissing want de vraag blijft of stemmenkanon Vanmullem via een sterke persoonlijke score dan opnieuw een schepenambt zal ambiëren en de jonge turken van de partij achter zich zal laten. Bij de Bredense socialisten is het immers gebruikelijk dat de schepenambten verdeeld worden op basis van voorkeurstemmen.

Onrust?

Burgemeester Steve Vandenberghe en voorzitter Jacky Vrancken mogen dan wel “bijzonder tevreden zijn” dat ze ook de volgende jaren weer kunnen rekenen op de inzet en het enthousiasme van extra woman power, vraagt blijft of deze beslissing niet voor onrust zal zorgen binnen de fractie.

Burgemeester Vandenberghe is er echter gerust op. “Ik heb samen met Jacky een goeie babbel gehad met Kristien. Ze is een goeie ploegspeler en vraagt gewoon een eerlijke kans. Ook binnen de partij zijn de violen op dat vlak gestemd.”

“Of we in ’24 de mandaten weer zullen verdelen volgens het aantal voorkeurstemmen? Laat ons eens maar eens de verkiezingen proberen winnen. Dan zien we wel.”

“De voorkeurstemmen laten doorwegen vind ik principieel wel het eerlijkst en meest democratisch. Maar in 2018 hebben we toch ook afspraken gemaakt, die hier tegenin gingen? Jens (Vanhooren, mm) trad terug en ook met Kristien werd afgesproken dat ze na drie jaar anderen een kans zou geven.”

“Wat voor mij vooral telt, is het resultaat van de groep. En dat we me de sterkst mogelijke lijst naar de kiezer kunnen trekken. Of dat nu in het oude systeem van verplicht stemmen of straks met stemrecht is, doet er niet toe.”

“Daarnaast was en is Kristien een zeer waardevol partijlid. Ze staat uiteraard voor heel wat voorkeurstemmen. Maar ze is ook loyaal en na een sabbatperiode weer volop aanwezig op de vele activiteiten op de gemeente.”

(MM)