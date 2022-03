Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) wil “verkennend overleg” met N-VA Brugge

Stefaan Sintobin van Vlaams Belang Brugge wil een “verkennend overleg” met zijn collega’s van N-VA. Aanleiding is een interview in De Krant van West-Vlaanderen, waarin Maaike De Vreese aangaf niet te willen samenwerken met de partij van Sintobin. “Ik blijf de hand uitsteken naar N-VA”, reageert Sintobin nu.

In een interview met De Krant van West-Vlaanderen gaf Maaike De Vreese, Vlaams parlementslid en voorzitter van N-VA Brugge, aan dat een samenwerking met Vlaams Belang voor haar niet mogelijk is. Ze noemde de houding van Vlaams Belang tegenover N-VA bovendien “weinig vriendelijk, agressief zelfs”.

Woorden die Stefaan Sintobin maar matig kon appreciëren. “Ik ben bijzonder teleurgesteld en zelfs gechoqueerd door de houding van collega De Vreese”, reageert hij in een persbericht. “Zij zegt uiteraard wat ze moet zeggen van de partij met betrekking tot het cordon op nationaal vlak, maar toch vraag ik mij af waar de collega het haalt dat het Vlaams Belang in Brugge ten aanzien van haar partij niet vriendelijk, zelfs agressief is. Kan collega De Vreese mij daar dan voorbeelden in Brugge van geven, want de vraag van de journalist was er wel één over het lokale niveau.”

“Ik vraag mij trouwens af in hoeverre leden, kaders en kiezers van N-VA in Brugge akkoord gaan met collega De Vreese in deze kwestie”, aldus nog Sintobin. “Zij heeft natuurlijk recht op haar mening, maar ikzelf blijf in ieder geval de hand uitsteken naar N-VA en ben bereid om op inhoudelijke basis het debat tussen onze twee partijen over één of andere vorm van samenwerking naar 2024 toe. Als collega De Vreese denkt dat N-VA spectaculair zal stijgen in 2024 of zal kunnen inbreken in de huidige coalitie, dan denk ik dat ze het verkeerd voor heeft. Ik vraag N-VA Brugge dan ook om op korte termijn een verkennend overleg te organiseren.”