Stad Kortrijk wil tegen eind 2023 extra bankautomaat voorzien in Bissegem

In Groot-Kortrijk is het aantal bankautomaten op vijf jaar tijd bijna gehalveerd. Sinds 2020 is er in Bissegem zelfs geen bankautomaat om cash geld af te halen meer beschikbaar. Stad Kortrijk steekt daar nu een tandje bij en belooft dat er tegen eind 2023 een bankneutraal bankautomaat komt, ter hoogte van parking Rietput. De bouwaanvraag werd reeds ingediend. Coalitiepartner Vooruit lanceerde deze week nog een campagne voor een bankautomaat in Bissegem, hun wens wordt zo meteen ingewilligd.

Het wringt de Belgen dat het aantal geldautomaten in ons land de voorbije jaren flink is gedaald. Bijna 30 procent klaagt dat het veel moeilijker is geworden in de buurt van thuis geld af te halen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Europese Centrale Bank. De vier grootbanken (BNP Paribas, KBC, ING en Belfius) sluiten de laatste jaren met de regelmaat van de klok bankautomaten en zetten vol in op de bankneutrale automaten. Die punten zijn niet gebonden aan een bank en dienen enkel en alleen om cash geld af te halen. Alleen loopt die uitrol momenteel niet van een leien dakje. In het Kortrijkse zijn er momenteel slechts drie van die bankneutrale automaten. Een vierde zit in de pijplijn. “Contant geld is een basisbehoefte en dit zal ook nog een tijd zo blijven. Mijn bezorgdheid gaat dan ook uit naar het verzekeren van de bereikbaarheid van deze basisdienstverlening”, zegt schepen Wout Maddens.

Stad Kortrijk wil een versnelling hoger schakelen en wil tegen het einde van volgend jaar een bankneutraal automaat installeren in Bissegem. “In Bissegem is er al sinds 2020 geen bankautomaat meer aanwezig. Na intense gesprekken met Batopin heb ik kunnen afdwingen dat we tegen ten laatste eind 2023 een nieuw operationeel cash afhaalpunt krijgen”, zegt schepen Wout Maddens. De bouwvraag is reeds ingediend, het openbaar onderzoek loopt nog tot 3 januari. Het automaat moet komen ter hoogte van parking Rietput, pal aan de kerk van Bissegem. Ook in Bellegem wordt de piste onderzocht om, versneld, zo’n bankautomaat te installeren.