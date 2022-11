Stad Ieper maakt genomineerden Vredesprijs 2023 bekend: “Van onderzoeksjournalisten tot mensenrechtenactivisten”

De genomineerden voor de Vredesprijs van Stad Ieper zijn Forbidden stories, International Network on Explosive Weapons, Princess Okokon, Mahbouba Seraj, Karinna Moskalenko en Combattants for Peace (CFP). Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen, maar vooral de secundaire scholen van Ieper krijgen een belangrijke rol in het keuzeproces.

De Stad Ieper zal in 2023 voor de achtste keer haar driejaarlijkse Vredesprijs uitreiken aan een persoon of organisatie die zich in het recente verleden waar ook ter wereld heeft ingezet voor de Vrede, een opvolger dus voor Campaign to stop Killer Robots dat in 2020 de prijs in ontvangst mocht nemen. “Kandidaten voor de Vredesprijs worden aangebracht door een selectiecomité, dat iedere keer wordt samengesteld. Daarnaast brachten ook leden van het Vredesfonds kandidaten aan”, zegt Filip Deheegher van de Ieperse vredesdienst. “Uit een lijst van ruim veertig kandidaten, koos het selectiecomité zes genomineerden voor de Vredesprijs van 2023. Die zijn heel divers: van onderzoeksjournalisten die zich inzetten om verhalen verder uit te spitten tot Afghaanse en Russische mensenrechtenactivisten.”

lees verder onder de foto.

We zien het selectiecomité voor de Vredesprijs 2023 met onder v.l.n.r. Wouter Sinaeve en Bert Vangheluwe. Staand v.l.n.r. zien we Sibylle Bauer, Nils Duquet, Filip Deheegher, Emmily Talpe, Ulrich Schneckener, Brenda Stoter Boscolo, Sarah Adeyinka en Isabelle Jones. (Foto Stad Ieper)

Forbidden stories

Forbidden Stories is een netwerk van journalisten met als missie het beschermen, opvolgen en publiceren van het werk van andere journalisten die worden bedreigd, gevangengezet of vermoord. Het netwerk werd opgericht door Laurent Richard nadat hij op 7 januari 2015 geconfronteerd werd met de dood van de journalisten van Charlie Hebdo. Het bloedbad maakte hem meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid van een vrije pers. Met haar “Safebox Network” zorgt Forbidden Stories ervoor dat journalisten die bedreigd worden hun informatie veilig kunnen stellen. Als er iets met een journalist gebeurt, zal Forbidden Stories ervoor zorgen dat zijn of haar verhalen overleven.

INEW – International Network on Explosive Weapons

Het International Network on Explosive Weapons (INEW) is een samenwerkingsverband van NGO’s dat oproept tot onmiddellijke actie om menselijk leed als gevolg van explosieve wapens in bevolkte gebieden te voorkomen. INEW werkte de voorbije drie jaar mee aan een tekst, onder leiding van Ierland, die landen er op termijn moet toe aanzetten om geen explosieve wapens meer te gebruiken in steden en drukbevolkte gebieden. De tekst van de verklaring werd afgerond op 17 juni 2022 en zal door alle landen kunnen worden ondertekend na de ‘signing Conference’ in Dublin op vrijdag 18 november aanstaande.

Princess Okokon

Princess Okokon groeide op in Nigeria. Ze baatte er een eigen restaurant uit tot ze door een dame aangesproken en uitgenodigd werd om als kok aan de slag te gaan in Europa. Het leek de kans van haar leven. Princess werd naar Londen gevlogen en vandaar naar Italië gebracht. Toen pas werd haar duidelijk dat ze het slachtoffer was van mensenhandel. Princess belandde in de straatprostitutie. Uiteindelijk kon ze zich samen met een klant, die haar latere echtgenoot werd, bevrijden. Princess startte de organisatie PIAM op om de slachtoffers van mensenhandel te identificeren, begeleiden en ondersteunen. Princess startte in 2020 ook in Nigeria en initiatief op. Om te vermijden dat meisjes slachtoffer worden van mensenhandel helpt zij vrouwen door middel van micro-financiering.

Mahbouba Seraj

Mahbouba Seraj werd in 1948 in Kabul geboren. Toen de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel in 1978, en zowat haar hele familie werd uitgemoord, vluchtte ze via Duitsland naar de VS. In 2003, na 25 jaar ballingschap, keerde ze terug naar Afghanistan om te strijden voor vrouwenrechten. Ze startte het Radioprogramma ‘Our beloved Afghanistan’, waarin de rechten van vrouwen en meisjes een vast item werden. Daarnaast zette zich in voor de deelname van vrouwen aan de politiek. Zij is nu directrice van het Afghan Women’s Skills Development Centre (AWSDC), een organisatie met als doel het lijden van Afghaanse vrouwen en kinderen te verminderen.

Karinna Moskalenko

Juriste Karinna Moskalenko richtte het in Moskou gevestigde ‘Centre of Assistance to International Protection’ op en werd er de eerste directeur van. Nadat Rusland lid was geworden van de Taad van Europa kon zij internationale mechanismen gebruiken om in beroep te gaan tegen onrechtvaardigheden in het Russische rechtssysteem. Zo kon Moskalenko politieke tegenstanders van het regime en mensen die omwille van hun mening door het regime veroordeeld werden, helpen en bijstaan om hun rechten te waarborgen. Zij spande als eerste een zaak tegen de Russische Federatie voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en won die ook. Recent werd ze door de Hoge Vertegenwoordiger van de Rechten van de Mens van de VN aangesteld om als voorzitter van een expertengroep de mensenrechten op te volgen in Wit-Rusland.

Combatants for Peace (CFP)

Strijders voor Vrede is een beweging van Israëli’s en Palestijnen die samenwerken om een einde te maken aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en om een rechtvaardige vrede in de regio te bevorderen. De beweging is in 2006 opgericht door voormalige strijders: Israëlische gevechtssoldaten aan de ene kant, en Palestijnse gevangenen die gevangen zaten voor gewelddaden aan de andere kant. Beide partijen kwamen tot het besef dat een geweldloze strijd voor vrede en gerechtigheid meer effect zou kunnen hebben dan een gewapende strijd om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen. Hun gemeenschappelijke noemer is een diepe bereidheid om met ‘de andere kant’ om te gaan, te luisteren, te debatteren en samen te werken.

Stemmen tot april

De stemming loopt nog tot eind april 2023. Gedurende de stemmingsperiode gaat de vredesdienst op pad om jongeren te sensibiliseren over de Vredesprijs. “Het Vredesfonds heeft er van bij de eerste editie al voor gekozen om een prioritaire rol te geven aan de jongeren, de schoolgaande jeugd in Ieper om hun stem uit te brengen”, zegt Filip Deheegher. “De stad is en blijft er van overtuigd dat de Vredesprijs naast een financiële valorisatie van het werk van één van de genomineerden ook duidelijk een educatieve waarde heeft. De kick-off voor het stemmen werd gegeven tijdens de gemeenteraad van 7 november. Iedereen kan stemmen via de module op de website. In de gemeenteraad van mei 2023 wordt de laureaat bekendgemaakt.” (TOGH)

Meer info over de genomineerden op www.vredesprijs-ieper.be