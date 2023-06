Speelplaats ontmoetingscentrum d’Hoge Schole krijgt overkapping

Het stadsbestuur van Poperinge vraagt een omgevingsvergunning aan om de speelplaats van het OC in Abele te overdekken. De huidige zaal is vaak te klein voor evenementen, maar een uitbreiding van het gebouw was geen optie. Na drie inspraakvergaderingen kozen de dorpsbewoners van Abele en het stadsbestuur voor een metalen luifel tegen het gebouw.

“Op de speelplaats wordt nu vaak een tent gezet om de zaal uit te breiden voor schoolfeesten en maaltijden”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). “Het stadsbestuur stapte naar de bewoners van Abele om samen een duurzame oplossing te zoeken. Met een budget van 150.000 euro bleek een overkapping de beste optie. Dit is een raming, zonder de zeilen. Een metalen constructie komt tegen de gevel van het OC, aan de andere kant wordt de muur van de speelplaats aangepast. De overkapping wordt zo langs twee zijden gesloten.”

Buiten spelen bij regen

“In maart 2022 konden dorpsbewoners hun ideeën naar voor brengen. Aan de hand daarvan legde de stad in november 2022 concrete voorstellen voor. In maart 2023 werden de definitieve plannen besproken. De overkapping zorgt voor extra ruimte bij evenementen, maar is ook mooi meegenomen voor de speelpleinwerking, IBO Hopsakee en Chiro Abele. Zo kunnen kinderen toch buiten spelen wanneer het regent”, aldus nog de schepen. De werken gaan eind dit jaar van start. De overkapping moet voor Pasen 2024 klaar zijn. (AHP)