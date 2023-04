Simon Bruneel uit Roeselare wint met Belgisch team wereldkampioenschap diplomatie in Parijs

Zijn de Belgen de beste diplomaten ter wereld? Dat doet hun record in de Olympische Spelen voor diplomatie toch vermoeden. Stadsgenoot en rechtenstudent Simon Bruneel nam deel aan de Harvard World MUN in Parijs en hielp België voor de tiende keer aan de titel. “Dit was een unieke en onbetaalbare ervaring”, aldus de negentienjarige.

MUN staat voor Model United Nations en is een wereldwijde organisatie die samenwerking tussen jongeren hoog in het vaandel draagt. “110 landen deden dit jaar mee aan de Harvard World MUN in Parijs”, vertelt Simon Bruneel (19), tweedejaarsstudent rechten aan de UGent. Hij is een van de ongeveer 25 jongeren uit diverse universiteiten die deel uitmaken van de Belgische tak van MUN.

“Officieel heten we MUN Society Belgium of MSB. We wonnen voor de tiende keer in de geschiedenis van onze organisatie en voor het derde jaar op rij de titel van beste diplomatenteam van de wereld. Wij zijn een gevarieerde mix van studenten uit verschillende studierichtingen en uit alle delen van ons land, die na selecties werden toegelaten tot de Belgische tak van MUN. De bedoeling is dat we onder elkaar leren discussiëren en leren argumenteren. De onderwerpen zijn zowat dezelfde als de onderwerpen die in de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York worden behandeld.”

Diplomaat in spe

“Af en toe nemen we deel aan discussiemomenten of wedstrijden, maar eens per jaar zijn we met ons team steevast present op de Harvard World MUN, wat als de Olympische Spelen voor diplomatie wordt gezien. Dit jaar was deze wedstrijd in Parijs. Op diverse locaties in de stad gingen teams van telkens zo’n 110 studenten uit evenveel landen als diplomaten in spe in discussie over een wereldprobleem. Daarbij vertegenwoordigden we elk één land, maar nooit je eigen land van afkomst. Ik was vijf dagen lang zogezegd de VN-vertegenwoordiger van Guatemala en ons discussiethema was de genocide en het conflict in Myanmar. Vier dagen lang moesten we vechten om tot een consensus en een goede slotresolutie te komen.”

“Vier dagen lang moesten we vechten om tot een goede slotresolutie te komen”

“Het vinden van oplossingen voor wereldproblemen vind ik uitdagend maar deze ideeën ook op een duidelijke manier kunnen uitlijnen, kunnen verwoorden en kunnen argumenteren, en dat in samenwerking met zoveel anderen uit andere landen en culturen, dat is echte diplomatie en dat maakte deze ervaring zo speciaal.”

Onbetaalbaar

“Velen vinden het vreemd dat het Belgische team zo vaak zo succesvol is in deze prestigieuze wedstrijd en dat voor zo’n klein land. Ik vermoed dat het feit dat wij hier in ons land op politiek vlak niet vooruit komen zonder de nodige discussie en tactiek, er automatisch voor zorgt dat Belgen uitzonderlijk goed zijn in compromissen sluiten. Dat heeft er allicht voor gezorgd dat we ook dit keer tot winnaar werden uitgeroepen en studenten van Amerikaanse en andere topuniversiteiten, waar de techniek van discussiëren en argumenteren toch veel belangrijker is dan op onze universiteiten, achter ons lieten.”

“De MUN Society Belgium is nog weinig bekend, ook niet onder de studenten op onze Belgische universiteiten. Op bijeenkomsten en wedstrijden komen wij in contact met studenten uit de meest prestigieuze universiteiten ter wereld zoals Yale en Princeton.”

“Momenteel studeer ik rechten en ik heb nog helemaal geen idee of ik later echt wel in de diplomatie wil terecht komen. De tools en discussietechnieken die je aangeleerd krijgt via MUN kunnen mij later zeker helpen in eender welke job. De ervaringen bij de internationale bijeenkomsten zijn onbetaalbaar. Je moet je het voorstellen als echte VN-vergaderingen, compleet met recepties achteraf waar je interessante, heel ambitieuze mensen tegen het lijf loopt en waar ook lobbyisten rondlopen die je steeds weer proberen te beïnvloeden”, besluit Simon Bruneel.