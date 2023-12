Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose eerlijk op Gentse gemeenteraad over haar voor voogdij van minderjarige asielzoeker

Senaatsvoorzitter en Gents gemeenteraadslid Stephanie D’Hose (Open VLD) vertelde op de laatste gemeenteraad van dit jaar heel open over haar ervaringen als voogd van een minderjarige asielzoeker. Dat schrijft het Nieuwsblad. Ze reageerde daarmee op het Vlaams Belang, dat zich verzette tegen de opening van een nieuw asielcentrum in de stad. “We mogen niet vergeten dat het om mensen of om kinderen gaat.”

Op de laatste bijeenkomst van de Gentse gemeenteraad nam Stephanie D’Hose, afkomstig uit Roeselare, tijdens een debat over de opening van het nieuw asielcentrum in de stad het woord. Vlaams Belang verzette zich tegen de beslissing, waarop Stephanie de aanwezigen er opnieuw even op wou wijzen dat het wel om mensen en kinderen gaat.

“Ik was niet van plan om tussen te komen, maar dit is toch wel heel belangrijk. Sinds dit jaar ben ik voogd van een minderjarige jongen S., die helemaal alleen uit Afghanistan naar hier is gevlucht. Zaterdag kregen we het nieuws dat hij kan blijven, een hele opluchting. Ik ben trots dat Gent zoveel doet en bijkomende plaatsen vrijmaakt.”

Tekort aan voogden

“Voor mij is voogd zijn een verrijking in mijn persoonlijke leven, maar ook voor mijn werk. We moeten ons als politici beseffen dat we een impact hebben op de realiteit en dus ook de asielprocedures. Vluchtelingen zijn geen massa, maar het gaat om mensen en kinderen. Wie er tijd voor heeft, kan ik het alleen maar aanraden om voogd te worden”, besluit D’Hose. Er staan nog honderden kinderen op de wachtlijst om een voogd te krijgen.