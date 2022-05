Schooldirecteur legt eed af als Iepers gemeenteraadslid na bijna 25 jaar in OCMW-raad

Peter Dehaerne is de opvolger van Jan Breyne voor CD&V in de gemeenteraad van Ieper. De 53-jarige directeur van VBS Immaculata is echter geen groentje in de politiek. Voor zijn eedaflegging zetelde hij immers al bijna 25 jaar in de OCMW-raad en het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Peter Dehaerne wordt 54 in juni. Hij is getrouwd met Karina Ossieur en is papa van twee volwassen kinderen: Simon en Margot. Beroepshalve is hij al 15 jaar directeur van VBS Immaculata in het centrum van Ieper. Ook in de politiek heeft hij al vele jaren op de teller. Al in 1995 nam hij voor het eerst deel aan de verkiezingen. “Dan zat André Kindt in de OCMW-raad en ik heb een half mandaat gekregen op 7 april 1998. Sindsdien zat ik al onafgebroken in de OCMW-raad en Bijzonder Comité van de Sociale Dienst”, vertelt Peter Dehaerne. “Maar eigenlijk was het wel altijd mijn ambitie om in de gemeenteraad te zetelen. Als je op een lijst staat is dat je einddoel. Je gaat niet trainen voor het voetbal om dan geen matchen te kunnen spelen. Als je op de lijst staat, vind ik het ook correct dat je ook gaat zetelen.”

Gezinstoets

Vroeger kon je volgens Peter Dehaerne ook in de OCMW-raad aan politiek doen. “Vroeger had het OCMW drie pijlers: personeel, patrimonium en sociale zaken. Maar de OCMW-raad is afgebouwd tot het Bijzonder Comité dat enkel sociale materie behandeld. Personeel en patrimonium is doorgeschoven naar het schepencollege. Vroeger kon je in het OCMW dus iets meer aan politiek doen, terwijl het nu puur het sociale is.”

Het sociale luik blijft echter belangrijk. “Ook nu zal er één toets zijn die ik zelf belangrijk vind en dat is de gezinstoets. In welke samenstellingen gezinnen ook zitten: traditioneel, nieuw samengesteld of éénoudergezinnen, alleenstaanden, senioren of jongeren. Ik vind de gezinstoets heel belangrijk. Samen met onderwijs en welzijn willen we een win-win zien omdat we willen dat er nog meer jonge gezinnen in Ieper komen wonen.”

Verjonging

Hoewel hij 50-plusser is, spreekt Peter Dehaerne toch van een verjonging met zijn komst naar de gemeenteraad. “Het leeftijdsverschil met mijn voorganger Jan Breyne is toch ruim twintig jaar. Het zal de gemiddelde leeftijd iets naar beneden trekken. Ook al ben ik geen 18-jarige meer, het hart is nog altijd heel jong. En natuurlijk is de ervaring van mijnvoorganger Jan is niet weg, we kunnen blijven terugkoppelen.” (TOGH)