School Brielen of AC Auris mogelijk nieuwe lokalen voor Rode Kruis Ieper

Oppositielid Hans Feys (CD&V) zei op de gemeenteraad dat hij vreest dat de Ieperse afdeling van het Rode Kruis zal verdwijnen als er niet snel een oplossing gevonden wordt in hun zoektocht naar een nieuwe locatie. Hij stelde de vroegere gebouwen van Aveve in Boezinge voor, maar schepen Philip Bolle (SP.A) noemde de school in Brielen en de lokalen van het vaccinatiecentrum in AC Auris als betere opties.

Doordat Vereniging Ons Tehuis een nieuwbouw plant op de locatie van hun lokalen in de Poperingseweg, moet de Ieperse afdeling van het Rode Kruis tegen 1 januari 2023 op zoek naar een nieuw onderkomen. Hoewel Sam Vancayseele (Groen) in juni 2021 al eens aan de alarmbel trok, stelt Hans Feys (CD&V) vast dat er nog geen vooruitgang is geboekt in die zoektocht.

Tegen eind 2022

“Op de privémarkt ziet het bestuur van Rode Kruis Ieper geen mogelijkheden wegens de grote oppervlakte die ze nodig hebben”, lichtte Hans Feys toe. “Hun budgetten zijn daarvoor zeker ontoereikend. Er was voordien al een vraag naar eventuele hulp van het stadsbestuur in deze zaak. Verschillende locaties werden al door het Rode Kruis bekeken: de rijkswachtkazerne, school Brielen, deel van de legerkazerne… Maar geen van deze opties kan een oplossing bieden voor hun dringende nood tegen eind 2022.”

Aveve-gebouw

“Nu zouden ze graag de mogelijkheden van het vroegere Aveve-gebouw in Boezinge (dat recent door Stad Ieper werd aangekocht, red.) nader bekijken”, vervolgde Feys. “De loods zou immers perfect als standplaats voor hun wagens kunnen dienen en het hoofdgebouw is groot genoeg voor hun lokalen en verschillende functies. De staat van het dak in een tussengebouw blijkt wel een probleem zijn.”

Blamage

Volgens Hans Feys kreeg het Rode Kruis echter nog geen echt antwoord op hun vraag. “De tijd begint te dringen en de kans is reëel dat Ieper zonder plaatselijke afdeling van het Rode kruis zou vallen”, schetste Feys nog. “Het verdwijnen van deze afdeling, kwalitatief zeer sterk naar dienstverlening en opleiding-EHBO, en een ondersteuning bij vele manifestaties in onze stad zou een kleine ramp zijn en een blamage voor een stad zoals de onze.”

Veel ruimte nodig

“De stad toonde zich het voorbije jaar zeker bereid om het Rode Kruis te ondersteunen in hun zoektocht naar een alternatieve locatie en hierbij ook de eventuele opportuniteiten in het eigen patrimonium te onderzoeken”, antwoordde schepen Philip Bolle (Vooruit). “Het vinden van een geschikte locatie is niet eenvoudig omdat het Rode Kruis veel ruimte nodig heeft voor ruime leslokalen, veel stockageruimte, bureau, keuken, bar, en gezien de behoefte aan een – liefst overdekte – stalplaats met elektriciteitsvoorziening voor vier ziekenwagens.”

Lokalen vaccinatiecentrum

“In een telefoongesprek van op 10 januari 2022 opperde het bestuur van het Rode Kruis inderdaad ook de optie van het voormalig Aveve-gebouw in Boezinge. Deze piste zou theoretisch als tijdelijke oplossing kunnen onderzocht worden indien het voormalig schoolgebouw in Brielen eveneens geen reële oplossing biedt, maar het stadsbestuur meent dat de site in Boezinge niet geschikt is omwille van onder andere de noodzakelijke dakwerken en rekening houdend met de uiteindelijke bestemming van het gebouw. Waardoor we eigenlijk terugvallen op ons aanbod van ingebruikname van de lokalen van het vaccinatiecentrum in de Auris, na stopzetting van de activiteiten uiteraard, eventueel in afwachting van een terugkeer naar de site van Ons Tehuis.” (TOGH)