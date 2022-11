Schepencollege van Harelbeke weigert fondsenwervingsactie van het Rode Kruis

Het Rode Kruis mag in 2023 geen fondsenwervingsactie doen in Harelbeke. Dat besliste het schepencollege. Struikelblok is het feit dat het Rode Kruis een beroep wil doen op een externe partner voor de fondsenwerving. “In Harelbeke wordt dit nooit toegestaan”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit). “Het Rode Kruis is welkom, maar enkel met eigen leden.”

Het Rode Kruis legde haar aanvraag voor aan het schepencollege van Harelbeke, maar op de zitting van 15 november botsten ze op een njet. In de aanvraag haalt het Rode Kruis nochtans aan dat de partners waarmee ze samenwerken een opleiding zullen krijgen over de humanitaire activiteiten van het Rode Kruis en dat ze zich zullen houden aan de ethische voorschriften voor fondsenwerving.

De actie waarvoor toelating gevraagd werd, verschilt wel van de traditionele sticker- of pleisterverkoop. De fondsenwervers zouden geen fysieke producten verkopen of cash geld aanvaarden, maar passanten proberen overtuigen om maandelijks het Rode Kruis te steunen middels een domicilieformulier.

Wantoestanden

Het college wees deze aanvraag echter unaniem af. “In Harelbeke is het nooit toegelaten om externe partners geld te laten inzamelen, ook als het uiteindelijk voor een goed doel is”, zegt burgemeester Alain Top. “In het verleden zijn wantoestanden aan het licht gekomen waar dergelijke organisaties een beroep doen op jobstudenten en hen quota opleggen. Daarom laten wij commerciële fondsenwervers niet toe in de stad.”

“Bij mijn weten is het de eerste keer dat zo’n actie om die reden geweigerd wordt”, zegt woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen Joachim Deman. “Het gaat hier voor de duidelijkheid niet over onze pleisteractie, maar over een andere manier van fondsenwerving en hiervoor werkten we in het verleden ook al samen met externe partners.”

Of het Rode Kruis alsnog eigen medewerkers zal inzetten voor de actie is nog niet duidelijk. (JF)