Ruim 44.000 euro Vlaamse coronasteun voor Wingene-Zwevezele

De Vlaamse Regering kende in de voorbije coronaperiode 44.390,49 euro coronasubsidies toe aan onze gemeente voor de strijd tegen armoede (18.129,16 euro), consumptiebudget voor kwetsbare groepen (19.136,33 euro) en voor projecten ter bevordering van jongerenwelzijn (7.125 euro). Dat blijkt uit het antwoord op schriftelijke vragen van gemeente-, OCMW- en BCSD-raadslid Marie-Christine Vandendriessche.

Dankzij dit Vlaams geld kon de gemeente verschillende projecten uit de grond stampen. Zo kon de lessenreeks “mee met de e-school van je kind” worden georganiseerd. Op deze manier konden vier kinderen rekenen op een eigen laptop en een tiendelige lessenreeks volgen. Hiervoor werd 2.639 euro voor uitgetrokken. Daarnaast ging er 1.830,60 euro naar de lancering van de vernieuwde luierbank. Dankzij 3.007,15 euro Vlaamse steun kon de Sinterklaas speelgoedactie georganiseerd worden in 2020 en 2021. Er werden ook 100 Decathlonbonnen twv. 100 toegekend aan kwetsbare huishoudens. Daarnaast werden er dankzij de middelen voor het consumptiebudget waardebonnen van 25 euro uitgekeerd voor OCMW-cliënten.

Mentaal welzijn jongeren

Ten slotte ging er specifiek 7.125 euro naar projecten ter bevordering van het mentaal welzijn voor jongeren na corona. Hierdoor ging er onder andere 600 euro naar de gespreksruimte de Ark in de Centrumschool, 750 euro voor de inrichting van een Giraffenhuisje in de wijkschool Sint-Elooi, 400 euro naar een postkaartenactie van de jeugdraad en 750 euro voor de uitwerking van een project rond Warme William.

“We mogen niet vergeten dat de Vlaamse Regering onze gemeente niet in de kou heeft laten staan in de coronacrisis. Dankzij deze extra middelen kregen onze inwoners een duwtje in de rug”, besluit Vandendriessche.