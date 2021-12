Renovatie OCMW-handelspand in Rijselstraat kost handenvol geld

Stad Ieper is volop bezig met het renoveren van OCMW-panden. Een bijzonder pand in het patrimonium is het handelspand in de Rijselstraat tussen het Belle Godshuis en het ABC-straatje. Met een kostprijs van meer dan 400.000 euro moet de stad wel diep in de buidel tasten om het pand te renoveren. Op de gemeenteraad vroeg Jordy Sabels (Groen) af of het dan niet beter was om het vastgoed uit handen te geven.

Het pand in de Rijselstraat 42 is een beschermd gebouw, waarvan het handelspand in het verleden al dienst deed als pitazaak en pizzeria maar ondertussen al enkele jaren leeg staat. Het OCMW wil het handelspand saneren en een wooneenheid implementeren vanaf verdiepingsniveau met aparte toegang vanuit de aanliggende ABC-straat. Het nieuwe autonome woonappartement moet een aparte toegang krijgen via de ABC-straat en de aanpalende tuinstrook wordt opengewerkt om een kunsttuin/buitenatelier te creëren bij het kunstenhuis in het Belle Godshuis, die tevens dienst doet als tweede vluchtroute van het Belle Godshuis en de tentoonstellingsruimte in de kapel.

Hoge kostprijs

De renovatie is echter niet goedkoop. Alleen al voor de ruwbouw en de voltooiing moet het OCMW Ieper al meer dan 274.000 euro ophoesten. Inclusief buitenschrijnwerk en technieken gaat het om een raming van 407.369 euro. Die hoge kost was ook Groen-fractieleider Jordy Sabels opgevallen en vroeg op de gemeenteraad of het stadsbestuur ook overwogen heeft om het niet te renoveren. “Misschien was het beter om dit uit handen te geven van de stad zodat het budget elders gebruikt kan worden”, vroeg Sabels zich af.

Wederopbouwarchitectuur

“Dat zijn inderdaad hoge kosten voor een renovatie”, antwoordde schepen van Patrimonium Philip Bolle (Vooruit). “Maar het gaat om de renovatie van een handelspand en een groot appartement dat erboven komt. De ontsluiting via de ABC-straat betekent ook dat daar extra kosten mee gepaard gaan. De keuze om dit van de hand te doen of in eigen beheer te houden hebben we eigenlijk al in het begin van de legislatuur gemaakt. We hebben van in het begin gezegd dat we geen handelspatrimonium zouden ontvreemden. Toen we de bedragen zagen hebben we er nagedacht of het toch geen optie zou zijn, maar ook vooral in het licht dat het OCMW het hele blok, van het nummer 34 tot 42 en ook de achterkant aan de Boomgaardstraat, in eigendom heeft. En ook omdat we dat gaaf willen houden. Het is wederopbouwarchitectuur, in handen willen houden hebben wij geopteerd om er toch maar voor te gaan, ind e wetenschap dat vastgoed uiteindelijk door de tijd heen zijn waarde, ofwel zal terugwinnen, maar minstens zal houden. Het gaat inderdaad om een hoog bedrag maar het zal bijna het sluitstuk van het hele blok dat opnieuw in orde zal gezet zijn.” (TOGH)