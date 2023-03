Reeds derde biedingsronde voor aankoop stationsgebouw Ingelmunster: “Onteigening een optie als we niet aan langste eind trekken”

Er is nog steeds geen duidelijkheid over wie de nieuwe eigenaar van het leegstaande stationsgebouw in Ingelmunster wordt. Tot frustratie van burgemeester Kurt Windels, want de gemeente deed al tot drie keer toe een verbeterd bod. Ze koestert dan ook ambitieuze plannen voor de heraanleg van de stationsbuurt en daar is de aankoop van het gebouw een cruciale schakel in.

De NMBS maakte vorig najaar bekend dat het station van Ingelmunster per opbod verkocht zou worden. Het 175 jaar oude gebouw sloot reeds tien jaar geleden zijn loketten en staat sindsdien leeg. De gemeente maakte al gauw duidelijk dat het de aankoop van het gebouw een cruciale schakel in de opwaardering van de stationsomgeving is. Trekt ze aan het langste eind, dan zou het gebouw moeten wijken voor een groenere omgeving en is er plaats om de befaamde S-bocht aan de Brigandsbrug recht te trekken.

Alleen lijkt die procedure niet zo vlot te verlopen en lijken er meer kapers op de kust. “We zijn ondertussen toe aan de derde biedingsronde”, zucht burgemeester Kurt Windels. “Ook dat neemt tijd. De gemeente heeft dus al drie keer een verbeterd bod gedaan (het startbod lag op 345.000 euro – nvdr.). Alleen weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn.”

Onbekende bieder

Het doet vermoeden dat er een andere partij telkens een hoger bod uitbracht. “Maar dan zou je verwachten dat die op zijn minst bij de gemeente komt informeren wat op vlak van vergunningen mogelijk is op die locatie”, zegt de burgemeester. “Dan zouden we die bieder ook duidelijk kunnen maken dat we andere plannen voor die locatie koesteren. Maar tot op vandaag is nog niemand bij onze diensten informatie komen vragen. De NMBS weet nochtans wat voor plannen we koesteren, want ze zitten bij de bespreking mee aan tafel. De aanpak van de stationsomgeving komt overigens ook hun reizigers ten goede. Zo zijn er plannen voor een Hoppin-punt, waarbij je makkelijk vervoersmiddelen als trein en bus kan combineren. Ik vind het dan ook zeer jammer dat er geen verkoop tussen de NMBS en gemeente kan gebeuren, in functie van het algemeen belang.”

Nog tot eind april

Eind april loopt de derde en laatste biedingsronde af. “Hopelijk gaat die onze kant uit. Zo niet zien we ons genoodzaakt om een onteigeningsprocedure bij de nieuwe eigenaar op te starten”, waarschuwt de burgemeester. “In onze ogen is gelijk welk ander project op die locatie niet combineerbaar met onze plannen. Ik ben dan ook wat ontgoocheld over de bijzonder lange doorlooptijd, met een stevige portie onzekerheid als toetje. Ingelmunster wil vooruit, iedereen wil vooruit. We hebben al anderhalf jaar met deze procedure verloren. De plannen liggen klaar en schreeuwen om uitvoering”, besluit de burgervader.

(vadu/foto Maxime Petit)