PVDA hield toeteractie in Zeebrugge voor btw-verlaging op gas

Op vrijdag 18 februari voerde de PVDA actie in Zeebrugge om aandacht te vragen voor een btw-verlaging op energie naar 6 procent. Dt gebeurde via een ‘toeteractie’. PVDA-militnten riepen alle auto- en vrachtwagenbestuurders op om te toeteren als ze het eens zijn met hun voorstel.

“Onze energiefacturen swingen de pan uit”, zegt Ilona Vandenberghe, woordvoerder van PVDA Brugge. “Veel mensen moeten tegenwoordig kiezen tussen de verwarming opzetten of levensmiddelen kopen. Sommigen moeten zelfs een extra job zoeken om die facturen nog betaald te krijgen. Dit staat in schril contrast met de mega-overwinsten die Engie-Electrabel ondertussen maakt…”

Basisbehoefte

“Energie is een basisbehoefte. Zichzelf verwarmen tijdens de winter is niet hetzelfde als kaviaar eten of champagne drinken. Nochtans wordt energie aan 21 procent belast, hetzelfde tarief als bij luxeproducten. Dat is onrechtvaardig en onaanvaardbaar.”

Ondertussen heeft de Partij van de Arbeid 305.000 handtekeningen verzameld om de btw op energie te verlagen naar 6 procent. “Dat zou de factuur doen zakken met 500 euro”, vervolgt Ilona Vandenberghe.

“De regering komt echter niet verder dan een premietje van 100 euro en een tijdelijke verlaging van de btw, die pas ingaat na de koude wintermaanden en die enkel geldt voor elektriciteit. Terwijl de grootste groep mensen zich verwarmt met gas. Niemand mag in de kou zitten. Daarom voeren wij actie voor een permanente btw-verlaging op elektriciteit én gas”, aldus de actievoerder.