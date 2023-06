PVDA Brugge protesteert tegen het verdwijnen van 177 bushaltes

Voor de Brugse gemeenteraad maandagavond hebben militanten van PVDA op de Burg geprotesteerd tegen het nieuw bussenplan dat op 1 juli in werking treedt. “177 bushaltes verdwijnen, dat is één op drie haltes”, luidt de kritiek.

Er verdwijnen maar liefst 373 bushaltes in regio Brugge. Dat blijkt uit cijfers die Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA, opvroeg bij minister Lydia Peeters. PVDA Brugge legt zich niet neer bij deze ‘kaalslag’ en voert actie. “Dit betekent dat bijna 1 halte op 3 in onze regio afgeschaft wordt, en dat er binnenkort wijken zullen zijn zonder openbaar vervoer”, zegt voorzitter Stephen Brigitta.

Basisbereikbaarheid

Begin volgende maand gaat het decreet ‘basisbereikbaarheid’ in, waarbij De Lijn haar hele net ingrijpend hertekent. Het nieuwe decreet geldt ook voor Brugge en de omliggende gemeenten, die samen deel uitmaken van de vervoerregioraad Brugge. In de hele vervoerregio sneuvelen 373 bushaltes, waarvan 180 in Brugge.

“Door haltes te schrappen, verhoog je de drempel om de bus te nemen. ‘Basisbereikbaarheid’ is een besparing op de dienstverlening aan de inwoners, een kaalslag op onze bushaltes. Door het gebruik van de bus moeilijker te maken, neem je ook het alternatief voor de auto weg”, aldus Stephen Brigitta. “Dat vermindert de CO2-uitstoot niet, het vermindert de files niet, het verbetert de fietsveiligheid niet en maakt Brugge moeilijker bereikbaar voor de inwoners en toeristen.”

Vervoer op maat

Het zogenaamde ‘vervoer op maat’ is geen oplossing volgens de PVDA. Volgens deze logica moet elke inwoner zelf maar uitzoeken wat de beste manier is om naar een bushalte te geraken. “Maar je kunt niet iedereen op een deelstep of een deelfiets zetten, denk maar aan ouderen of mensen die slecht te been zijn”, zegt Stephen Brigitta.

