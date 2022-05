Prikkelarm moment op kermis Houthulst op zaterdag 21 mei

In een recordtijd van 9 minuten werkte de gemeenteraad van Houthulst de agenda af. In die tijd keurden de raadsleden wegenwerken van 3,92 miljoen euro goed en bevestigde schepen Jeroen Vandromme (CD&V) op vraag van Filip Vanhevel (N-VA) dat er een prikkelarm moment komt op de kermis op zaterdag 21 mei van 17 uur tot 18 uur.

Het moet haast wel de kortste gemeenteraad van het millennium geweest zijn donderdag in Houthulst. Voorzitter Kelly Es (CD&V) startte de gemeenteraad zoals gewoonlijk om 20.30 uur en om 20.39 uur klopte ze al af.

Kelly Es wordt ook de vertegenwoordiger bij Mirom. Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) zal zetelen in de algemene vergadering van DVV Westhoek en Olivia Masschelein (Vooruit) wordt vertegenwoordiger bij Cipal dv.

Rioleringswerken

Voor de derde keer kwam vervolgens de goedkeuring van de wegenis- en rioleringswerken in de Iepersteenweg, Steenstraat, Wulvestraat en Nieuwestedestraat op de raad. “Vorig jaar hebben we dit al eens goedgekeurd, maar het bleef wachten op de goedkeuring van de gemeenteraad van Diksmuide”, legde schepen Erik Verbeure (CD&V) uit. “Ondertussen zijn er ook andere inzichten gekomen die geleid hebben tot wijzigingen aan het oorspronkelijke ontwerp. De gemeenteraad van Diksmuide heeft ondertussen het herwerkte dossier goedgekeurd en nu was het nog wachten op ons. Het gaat om een raming van in totaal 3,92 miljoen euro, waarbij de bijdrage van Houthulst 799.000 euro bedraagt.”

GAS-boetes voor houders nummerplaat

In een toegevoegd punt keurde de gemeenteraad nog een aanvulling op het reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties inzake aansprakelijkheid van de houders van een nummerplaat van een voertuig goed. “Sommige GAS-overtredingen worden vastgesteld aan de hand van de nummerplaten van voertuigen, maar als men dan beweert dat men zelf niet met die wagen reed, en men wil ook niet zeggen wie wel… Met de aanvulling zeggen we dat je wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor je wagen. Als je de dader niet bent, moet je maar de dader aanwijzen”, legde burgemeester Joris Hindryckx uit. “Dat wordt te vaak misbruikt. Het is trouwens een aanvulling die uniform is voor de hele politiezone.”

Prikkelarm moment

Nadat ook de punten van de raad voor maatschappelijk welzijn in sneltempo passeerden, vroeg Filip Vanhevel (N-VA) of er ingegaan werd op zijn vraag op de gemeenteraad van februari voor een prikkelarm moment op de kermis. De kermiskramen zetten dan hun geluid stiller en de dimmen de verlichting om mensen met ADHD, autisme of hoogsensitiviteit de kans te geven eens rustig rond te kijken, zonder dat ze overprikkeld raken.

Schepen Jeroen Vandromme (CD&V) bevestigde dat dit moment er komt, en wel op zaterdag 21 mei van 17 uur tot 18 uur. “De kermis staat al voor de deur. Misschien kunnen jullie hierover nog eens communiceren?”, vroeg Vanhevel.

“We hebben het al aangekondigd met een aparte post op onze Facebookpagina en het staat ook op de kermisaffiche. De doelgroep rechtstreeks bereiken kunnen we niet, dus we hopen dat ook de mond-aan-mondreclame zijn werk doet”, antwoordde Jeroen Vandromme.