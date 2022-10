Poperinge bespreekt lopende en geplande projecten in het stadscentrum tijdens informatievergadering

Dit najaar organiseert het stadsbestuur van Poperinge opnieuw enkele inspraakvergaderingen. Op donderdag 3 november om 19 uur vindt de vergadering voor het stadscentrum plaats in de raadzaal van het stadhuis. Net zoals op de vorige inspraakvergaderingen krijg je informatie over lopende en geplande projecten in het stadscentrum en kun je vragen over die dossiers stellen.

Op de inspraakvergadering zijn zeker een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen en ambtenaren van de stadsadministratie aanwezig. Later volgen nog twee vergaderingen met een andere agenda, op 1 en 6 december.

Op de agenda van 3 november staan onder andere: energiebesparende maatregelen, stand van zaken van een aantal openbare werken, regels en beweegredenen fietszone, online participatie voor de cultuurprijzen, enzovoort. Een aantal van die onderwerpen werden intussen al uitgebreid toegelicht in de Stadskrant, maar het stadsbestuur houdt eraan om toch ook mondeling nog wat duiding te geven.