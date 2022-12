Politievakbonden stellen Van Quickenborne in gebreke

Drie politievakbonden hebben minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in gebreke gesteld. Ze willen dat hij de documenten op tafel legt waarmee hij zijn vertegenwoordigers gemandateerd heeft tijdens de vergaderingen die geleid hebben tot het sluiten van een sectorakkoord.

Twee weken geleden trokken 12.000 agenten in Brussel de straat op uit protest tegen geweld tegen de politie. Ze manifesteerden echter ook tegen het uitstel van de inwerkingtreding van een sectorakkoord dat de regering en de bonden begin dit jaar overeen kwamen en dat voor een opwaardering van hun job moet zorgen.

Tijdens een onderhoud met de minister zou die volgens de politievakbonden hebben aangegeven dat hij het bewuste protocol niet heeft ondertekend en dat de handtekening onder het document van een medewerker met een lagere rang is die niet gemandateerd was hem te vertegenwoordigen.

“Het zou vanzelfsprekend bijzonder ernstig zijn mocht een niet gemachtigd persoon met zijn handtekening de Belgische Staat ergens toe verbonden hebben”, schrijft advocaat Marc Uyttendaele, die de bonden vertegenwoordigt, aan de minister. Indien dat zou kloppen, zou volgens de advocaat zelfs sprake kunnen zijn van strafrechtelijke vervolging wegens inmenging in een openbare functie en valsheid in geschrifte.

Daarom willen de bonden dat de minister alle documenten toont over de machtigingen met het oog op alle vergaderingen die hebben plaatsgevonden.

Extra investeringen

Premier Alexander De Croo kreeg donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer vragen over de kwestie van Yngvild Ingels (N-VA), Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) en Vanessa Matz (Les Engagés). Volgens de eerste minister geldt de handtekening van de vertegenwoordiger van Van Quickenborne enkel als kennisname van het feit dat de minister van Binnenlandse Zaken het engagement is aangegaan. “Men probeert daar nu iets groter van te maken, maar het gaat er alleen maar over dat de procedure is gevolgd”, aldus De Croo.

De premier benadrukte ook nog dat de regering wel degelijk extra investeert in de lonen van de politie. “Het gaat om 140 miljoen euro, in vergelijking met de nulnorm onder de rest van de bevolking bovenop de index. Dat zijn zeer concrete engagementen die we hebben genomen.”